Nova classificació per a la radiologia odontològica amb l’objectiu de millorar el registre d’actes mèdics

El Govern ha aprovat la creació d’una nova nomenclatura específica per a la radiologia odontològica amb l’objectiu de diferenciar aquests actes dels radiològics comuns. La mesura respon a la demanda del sector odontològic i permetrà obtenir dades estadístiques més precises sobre els actes mèdics reemborsats per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS).

Fins ara, la radiologia odontològica no tenia una diferenciació específica dins de la nomenclatura de la CASS, fet que implicava que les seves dades es comptabilitzessin conjuntament amb les de la radiologia general. Aquest canvi, però, no tindrà cap impacte per als usuaris.

Segons ha explicat el ministre portaveu, Guillem Casal, “només es tracta d’una separació d’una tarifa i d’un acte en concret dins del sector de l’odontologia i les radiografies”, afegint que la mesura “no suposa cap cost ni cap alteració major per a l’usuari” i que ha estat impulsada a partir d’una petició del Col·legi d’Odontòlegs.

Casal també ha subratllat que aquesta modificació no afecta les tarifes, ja que aquestes es van actualitzar prèviament tant en el règim general com en el tercer pagador.