  • El projecte de 'Carrers Vius' d'Andorra la Vella. | Comú d'Andorra la Vella / Tony Lara
El Periòdic d'Andorra
Impuls comercial i dinamització urbana

Andorra la Vella amplia el projecte ‘Carrers Vius’ amb un dissabte al mes per reforçar l’activitat comercial local

La iniciativa s’estendrà de maig a novembre amb diumenges i dissabtes mensuals, incorporant millores i garantint mobilitat i accessibilitat

El Comú d’Andorra la Vella dona continuïtat al projecte ‘Carrers Vius’ amb una ampliació del calendari que consolida la iniciativa i incrementa la seva presència al llarg de l’any. L’acció es desenvoluparà tots els diumenges entre el 17 de maig i el 15 de novembre i, com a novetat, s’hi afegeix el tercer dissabte de cada mes.

Segons ha explicat el cònsol major, Sergi González, aquesta ampliació respon a les demandes del teixit comercial de l’avinguda Meritxell recollides durant la prova pilot. “Ampliant el calendari donem resposta a les peticions que el teixit comercial de l’avinguda Meritxell ens va traslladar durant la prova pilot”, ha afirmat. En aquest sentit, ha recordat que el projecte es va impulsar amb la voluntat de prioritzar l’ús ciutadà de l’espai públic, fomentant la convivència i contribuint a la dinamització econòmica de la zona.

Entre les novetats d’aquesta edició també destaca l’extensió dels sostres decoratius a la part alta de l’avinguda Meritxell, que se sumen als que habitualment s’instal·len a la zona per a vianants i al carrer Callaueta. La instal·lació d’aquests elements està prevista a partir de la setmana vinent.

La corporació comunal ha remarcat que el desenvolupament de ‘Carrers Vius’ es du a terme mantenint les condicions de mobilitat i accessibilitat, així com l’accés als aparcaments i la resposta davant possibles emergències. Els informes del servei de Circulació indiquen que la iniciativa no comporta afectacions rellevants en aquest àmbit. A més, el projecte incorpora mecanismes de participació ciutadana per recollir les valoracions de veïns, comerciants i usuaris, amb l’objectiu d’adaptar i millorar el seu funcionament de manera continuada.

