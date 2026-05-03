  • Els jugadors del Morabanc celebrant el triomf. | acb Photo / Emilio Cobos
Arnau Ojeda Garcia
Bàsquet - Lliga Endesa

Tabak, satisfet per l’agònica victòria del MoraBanc a Tenerife, però prudent perquè encara “no hem aconseguit res”

A aquestes alçades, l’entrenador tricolor celebra guanyar sigui com sigui, sempre que l’equip pugui "continuar amb les nostres opcions de salvació"

S’havia de guanyar i es va guanyar. El MoraBanc Andorra va aconseguir el triomf dissabte a La Laguna Tenerife (89-90) amb un triple de Kyle Kuric sobre la botzina, quan tot apuntava a una nova derrota tricolor. Però aquest equip es nega a rendir-se i, a aquestes alçades, ja no importa el com, sinó el què. “A mi m’és igual quin tipus de finals són, si són de 20 punts o d’un punt; mentre puguem guanyar el partit i continuar amb les nostres opcions de salvació, jo estic content”, va afirmar l’entrenador de l’equip, Žan Tabak, després del partit.

I és que els pirenaics estan acostumant l’aficionat a viure finals agònics en què, de vegades, surt cara, i d’altres, creu. “És un final com tots els partits que hem guanyat fins ara. N’hi ha dos o tres que perdem amb l’últim tir i n’hi ha dos o tres que guanyem amb l’últim tir”, va esmentar el tècnic, tot recordant que el més important és que “quan perdem, no enfonsar-se, perquè no és tot negre, no és tot negatiu; i quan guanyem com hem guanyat ara, ja oblidar-se’n, posar la concentració en el següent partit“.

En aquest sentit, Tabak va deixar clar que, tot i el triomf, no es poden permetre relaxar-se ni estar “alleujats”. Així, el míster es va mostrar satisfet pel partit de l’equip. “Estem contents perquè hem jugat un bon partit, però no hi ha cap alleujament”, va manifestar. “Cal seguir endavant, necessitem mirar ja cap al següent [partit] perquè no hem aconseguit res”.

En aquest context, i qüestionat per si ha calculat quantes victòries farien falta per assegurar la permanència, Tabak va respondre clar: “Jo càlculs no en faig”, va dir, tot subratllant que “crec que puc fer més mal a mi mateix i a l’equip fent càlculs que no fent-los. Nosaltres estem concentrats en el Manresa i, quan passi el Manresa, doncs en el següent”, va apuntalar.

Pel que fa al partit, Tabak va recalcar que jugaven “contra el millor atac de la lliga, el més eficient, amb moltíssims jugadors veterans que porten molts anys jugant junts i un entrenador molt bo”. Així doncs, l’equip era conscient que “seria difícil”, però el tècnic confiava a poder “sorprendre’ls” i “al final ho hem aconseguit”.

Com? Tabak respon que apostant per un joc “molt dur” i “molt més agressiu” durant tot el partit. I, sobretot, remarcant que, fins i tot quan la distància al marcador era de 12 punts, “no ens hem rendit”. D’aquesta manera, l’entrenador croat va posar en valor el treball i l’entrega dels seus. “Podem perdre el partit i podem jugar millor, però ningú pot dubtar de l’esperit que tenim”.

Per aquest motiu, malgrat ser conscient que el protagonisme del duel recauria en Kuric i la seva cistella guanyadora –“és un tir increïble”–, Tabak va destacar la feina de la resta. “Tenim altres jugadors que han sacrificat el seu cos en defensa durant tot el partit”. Amb tot, el tècnic del MoraBanc va enviar un missatge a l’afició: “Continuarem lluitant i creient com hem fet fins ara”. Així doncs, la següent ‘final’ per als andorrana serà el pròxim diumenge (12.30 hores) a la Bombonera contra el Baxi Manresa.

