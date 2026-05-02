  • La cap de departament de Turisme de Sant Julià de Lòria, Canòlich Ribot; la cònsol menor, Sofia Cortesao, i la directora comercial de IDPA, Ondara Llabrés. | ANA / I.M.
Agències
Gastronomia per dinamitzar

La 17a Ruta de la Tapa de Sant Julià de Lòria estrena guardó per la gastronomia saludable junt amb Cellab

Cortesao remarca que la incorporació "està vinculada a les jornades que comencen després de la ruta" i permet afegir valor a l'experiència

La 17a edició de la Ruta de la Tapa de Sant Julià de Lòria, la qual se celebrarà del 6 al 10 de maig, estrena enguany un nou reconeixement centrat a la tapa més saludable, impulsat per l’empresa Cellab, banc de cèl·lules mare, emmarcades també a les jornades Andorra Microbioma, Immunoteràpia i Càncer (AMIC).

La cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Sofia Cortesao, ha explicat que aquest guardó s’emmarca en la continuïtat d’un projecte iniciat l’any passat que connecta la gastronomia amb la recerca i la salut. Segons ha detallat, un cop finalitzada la ruta gastronòmica s’inicien les jornades AMIC, dins les quals Cellab impulsa aquest reconeixement a la tapa elaborada amb criteris més saludables, tant pel que fa als ingredients com al procés d’elaboració.

Cortesao ha remarcat que aquesta incorporació “està plenament vinculada a les jornades que comencen just després de la ruta” i respon a la voluntat d’afegir valor a l’experiència gastronòmica més enllà del vessant lúdic.

Aquest nou premi se suma a un total de set guardons principals que reconeixeran les millors propostes de la ruta. Entre aquests destaquen dos premis aportats per Heineken, amb dotacions de 500 i 400 euros, així com els de Unida Qualitat i Prevenció, Cellap, Construccions Pujal i Santamaria i Cosan, tots ells valorats en 300 euros. En total set premis, entre els quals es recupera el premi a la millor tapa dolça que se’l disputaran els dos únics establiments que hi participen amb dolç.

El jurat estarà format per professionals del sector gastronòmic i figures vinculades a la cuina i a edicions anteriors del certamen, com el xef Christian Sansa, el xef Sergi Ballés i l’exgerent del Fusió i antic guanyador de la ruta, Jordi Roig. Amb aquesta incorporació, Sant Julià de Lòria consolida una Ruta de la Tapa que evoluciona cap a un model que integra gastronomia, cultura i salut en col·laboració amb projectes científics i socials del país, informa l’ANA.

