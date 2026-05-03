Més seguretat a la xarxa viària

La Policia intensifica els controls a motocicletes, ciclomotors i VMP en una nova campanya fins al 22 de maig

El dispositiu se centra en verificar les condicions dels vehicles i reduir possibles infraccions en un període amb més ús i augment d’accidents

La Policia posa en marxa aquest dilluns una nova campanya de seguretat viària centrada en motocicletes, ciclomotors, bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP), la qual s’allargarà fins al 22 de maig. L’objectiu és reforçar el control sobre aquest tipus de vehicles en un període en què augmenta la seva presència a la xarxa viària.Segons el cos policial, la iniciativa pretén “verificar les condicions tècniques i administratives dels vehicles, així com detectar infraccions”, amb especial atenció a conductes com els avançaments en línia contínua, l’excés de velocitat o el no respecte dels senyals de trànsit i dels semàfors.

La campanya s’emmarca en l’increment de l’ús d’aquests vehicles amb l’arribada del bon temps, un context que també comporta més intervencions policials. En aquest sentit, la policia apunta que es registra un augment tant de les queixes per soroll a la via pública com dels accidents amb ferits, en un període que consideren de “major incidència”, especialment entre conductors vulnerables. Els controls es despleguen tant en vies urbanes com interurbanes amb una doble finalitat: la prevenció i el compliment de la normativa de circulació.

Durant les inspeccions, els agents comproven que els vehicles no superin els límits de soroll i emissions contaminants, així com que els conductors disposin de la documentació obligatòria, com el permís de conduir, l’assegurança i la ITV vigent. A més, es revisa l’estat d’elements com pneumàtics, tubs d’escapament i retrovisors, el compliment de la normativa en el transport de passatgers i l’ús correcte de cascs i guants homologats. També es verifica el respecte general del Codi de la Circulació.

