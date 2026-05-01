Ubach apunta que “si no vas a treballar l’1 de maig et poden acomiadar” i a la por a represàlies entre els treballadors

“Fa tres anys que no en fem cap manifestació per el Dia del Treballador”, ha explicat el secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, qui atribueix aquesta situació al fet que “la majoria de les persones d’aquest país han de treballar” l’1 de maig i a la por de ser identificats en mobilitzacions. “Hi havia un pànic terrible que poguessis ser identificat dins d’una manifestació”, ha afegit.
Ubach ha denunciat també el context d’acomiadament lliure, el qual condiciona la participació dels treballadors i limita la seva capacitat de reivindicació. En aquest sentit, ha remarcat que a Andorra els empleats es troben sovint “a la voluntat del patró”, especialment en una jornada que, en altres països, és festiva. “Si no vas a treballar el dia 1 de maig, et poden acomiadar”, ha advertit, tot apuntant que aquesta situació contrasta amb altres sistemes on es pot recórrer a la justícia.
El dirigent sindical ha posat en dubte la capacitat d’Andorra per aproximar-se als estàndards europeus en matèria laboral. “Com podem pretendre acostar-nos o arribar a un acord d’associació amb Europa si no tenim en compte això?”, s’ha preguntat, tot criticant la manca de sensibilitat social. Pel que fa a l’àmbit internacional, ha recordat que Andorra no forma part de l’Organització Internacional del Treball (OIT) i ha remarcat que aquesta és una demanda històrica del sindicat. “Fa 15 anys com a mínim que ho estem reclamant”, ha assegurat, tot afegint que ara el Govern ha manifestat la voluntat d’estudiar-ne l’entrada.
Així, Ubach ha insistit en la necessitat d’impulsar convenis col·lectius com a eina clau per regular les condicions laborals i garantir drets. “A través dels convenis col·lectius, les empreses que han de treballar arriben a acords amb els seus empleats i no hi ha cap problema”, ha explicat, posant com a exemple altres països. Segons ha detallat, aquests acords permetrien establir compensacions o condicions específiques per treballar en dies festius. A més, ha alertat de la manca de comitès d’empresa en molts sectors i ha vinculat aquesta situació amb el model d’acomiadament vigent. “Amb l’acomiadament lliure, com vols que hi hagi comitès d’empresa?”, ha conclòs, incidint en la dificultat dels treballadors per organitzar-se i negociar col·lectivament.