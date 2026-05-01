  • La missa celebrada a l'esglèsia de Sant Jaume dels Cortals. | Marvin Arquíñigo
Elena Hernández Molina
Tradició i trobada als Cortals

Un centenar de persones celebren Sant Jaume dels Cortals en una jornada marcada pel bon temps i ambient festiu

La diada reuneix veïns i visitants a l’església en una trobada consolidada que reforça el vincle entre el poble i els cortalans, mantenint la tradició

“A mi m’ha donat la sensació que ha vingut més gent que d’altres anys”, ha afirmat el conseller de Cultura d’Encamp, Joan Sans, en el marc de la diada de Sant Jaume dels Cortals, la qual ha aplegat al voltant d’un centenar de persones a l’església per celebrar la jornada. La trobada, marcada per unes condicions meteorològiques favorables, ha reunit veïns del poble i cortalans en un ambient festiu i de retrobament. Sans ha apuntat que “el bon temps ha contribuït a incrementar l’assistència” i ha remarcat el poder d’atracció de la celebració.

El conseller ha posat en relleu el valor simbòlic de l’indret, situat en un entorn natural que, segons ha indicat, converteix la jornada en una experiència especial. En aquest sentit, ha destacat que pujar fins als Cortals i compartir l’acte en una capella amb aquestes característiques genera “un moment de trobada entre la gent del poble i els cortalans de aquí dalt, que és màgic”.

La celebració en l’emplaçament actual acumula prop de tres dècades d’història. Sans ha recordat que l’església es va construir fa uns 27 anys, després que anteriorment l’acte es dugués a terme en una capella situada a una cota superior. També ha subratllat “la singularitat arquitectònica de l’edifici”, integrat al bosc i amb elements diferenciadors com el campanar separat.

Pel que fa a futures commemoracions, el conseller no ha avançat cap celebració específica a curt termini, tot i remarcar la importància de mantenir viva la tradició. “Cada any és una celebració poder plegar-nos tota la gent del poble aquí dalt a Sant Jaume”, ha conclòs.

Els assistents de la misa, entre ells el ministre de Finances, Ramon Lladós, donant-se la pau. | Marvin Arquíñigo
El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, durant la celebració de Sant Jaume dels Cortals. | Marvin Arquíñigo
Alguns dels assistents escoltant la missa a l’esglèsia de Sant Jaume dels Cortals. | Marvin Arquíñigo
La diada de Sant Jaume dels Cortals reuneix prop d’un centenar de persones a l’església en una jornada de tradició i convivència. | Marvin Arquíñigo
Notícies relacionades
El Mercat de la Vall reunirà una trentena de parades cada primer dissabte de mes al Centre Històric d’Andorra la Vella
Ordino aprova la modificació del POUP i afronta la darrera fase de recursos amb una desena de casos totals a la Batllia
Andorra la Vella amplia el projecte ‘Carrers Vius’ amb un dissabte al mes per reforçar l’activitat comercial local

El més destacat
  • Cultura, Societat
El Mercat de la Vall reunirà una trentena de parades cada primer dissabte de mes al Centre Històric d’Andorra la Vella
  • Parròquies, Política
Ordino aprova la modificació del POUP i afronta la darrera fase de recursos amb una desena de casos totals a la Batllia
  • Parròquies, Societat
Andorra la Vella amplia el projecte ‘Carrers Vius’ amb un dissabte al mes per reforçar l’activitat comercial local
Entrevistes culturals
Efrem Roca
Director artístic del Sax Fest
Philippe Shangti
Artista contemporani i fotògraf francès
Alexander Main
Mag

