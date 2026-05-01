Un centenar de persones celebren Sant Jaume dels Cortals en una jornada marcada pel bon temps i ambient festiu

“A mi m’ha donat la sensació que ha vingut més gent que d’altres anys”, ha afirmat el conseller de Cultura d’Encamp, Joan Sans, en el marc de la diada de Sant Jaume dels Cortals, la qual ha aplegat al voltant d’un centenar de persones a l’església per celebrar la jornada. La trobada, marcada per unes condicions meteorològiques favorables, ha reunit veïns del poble i cortalans en un ambient festiu i de retrobament. Sans ha apuntat que “el bon temps ha contribuït a incrementar l’assistència” i ha remarcat el poder d’atracció de la celebració.
El conseller ha posat en relleu el valor simbòlic de l’indret, situat en un entorn natural que, segons ha indicat, converteix la jornada en una experiència especial. En aquest sentit, ha destacat que pujar fins als Cortals i compartir l’acte en una capella amb aquestes característiques genera “un moment de trobada entre la gent del poble i els cortalans de aquí dalt, que és màgic”.
La celebració en l’emplaçament actual acumula prop de tres dècades d’història. Sans ha recordat que l’església es va construir fa uns 27 anys, després que anteriorment l’acte es dugués a terme en una capella situada a una cota superior. També ha subratllat “la singularitat arquitectònica de l’edifici”, integrat al bosc i amb elements diferenciadors com el campanar separat.
Pel que fa a futures commemoracions, el conseller no ha avançat cap celebració específica a curt termini, tot i remarcar la importància de mantenir viva la tradició. “Cada any és una celebració poder plegar-nos tota la gent del poble aquí dalt a Sant Jaume”, ha conclòs.