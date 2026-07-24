Salut evita concloure que el consum de cocaïna hagi crescut, però admet un increment dels casos atesos al SAAS

L’augment del consum de cocaïna al país no ha augmentat. O almenys així ho percep el Ministeri de Salut, malgrat les dades fetes públiques per Projecte Vida a principis d’aquest mes de juliol. Així, i en resposta a una consulta d’aquesta casa, fonts oficials de l’ens ministerial han assenyalat que l’increment de persones ateses per l’entitat liderada per Pep Castellón «es podria associar a diversos factors», entre els quals es trobaria un cert augment de consumidors, un major coneixement de l’entitat o «una reducció de l’estigma a l’hora de demanar ajuda o informació».
«Les dades no permeten concloure de manera inequívoca que hi hagi un canvi de tendència consolidat en el consum de cocaïna al país», apunten des de l’Executiu, tot i admetre que és un indicador que cal tenir en compte: «Cal monitoritzar-lo i analitzar-lo d’acord amb altres indicadors, com les dades assistencials procedents de la Unitat de Conductes Addictives del SAAS». En aquest sentit, Salut sí que ha reconegut, però, que precisament els registres de la unitat «mostren un lleuger augment de les persones ateses amb diagnòstic principal de trastorn per consum de cocaïna en els darrers anys», tot i tornar a evitar vincular l’evolució amb un increment del consum.
«[Els registres del SAAS] mostren un lleuger augment de les persones ateses amb diagnòstic principal de trastorn per consum de cocaïna en els darrers anys» – Ministeri de Salut
Així doncs, i malgrat aquesta prudència, les mateixes fonts governamentals asseguren que l’atenció a les addiccions és «una prioritat» tant per al ministeri encapçalat per Helena Mas com per a l’Executiu, posant el punt en el fet que aquesta tasca es desenvolupa a través del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions i del Pla Nacional contra les Drogodependències «amb accions de prevenció, sensibilització, detecció precoç, tractament i acompanyament, i amb especial atenció als infants, adolescents, joves, famílies i altres col·lectius vulnerables».
Altrament, Salut ha reiterat que, a partir dels indicadors disponibles, es continuarà revisant les actuacions existents: «S’estudiarà la necessitat de reforçar o impulsar accions específiques relacionades amb el consum de cocaïna, especialment en població jove i adulta, en contextos d’oci i en situacions de consum associat a altres substàncies, com l’alcohol«, han conclòs. Cal recordar que, segons les dades de Projecte Vida, els casos vinculats al consum d’aquesta substància s’havien incrementat un 113% durant el primer semestre del 2026, mentre que l’alcohol és present en 93 dels 128 expedients comunitaris atesos, és a dir, en el 72,7% dels casos.