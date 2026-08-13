La població resident al Principat creix gairebé un 2% en un any i ja supera, a data del 31 de juliol, les 90.000 persones

La població resident al Principat ha superat les 90.000 persones (90.021) a 31 de juliol d’aquest 2026, segons les dades d’Estadística, una xifra que representa un increment de 1.715 residents, és a dir, un 1,9% més que el mateix mes de l’any anterior.
Més en detall, el creixement es distribueix per la majoria de les parròquies, tot i que amb intensitats diferents. Escaldes-Engordany és la que incorpora més residents en termes absoluts, amb 347 persones més, un 2,2% d’increment. La segueixen Canillo, amb 316 nous residents (+5%), Encamp, amb 296 (+2,2%), i la Massana, amb 269 (+2,2%). També augmenta la població a Ordino, amb 183 residents més (+3,2%), i a Sant Julià de Lòria, amb 170 (+1,7%). Andorra la Vella registra el creixement més moderat, amb 134 residents més, un 0,5% respecte del juliol del 2025.
Augmenta la població de nacionalitat andorrana, amb 458 persones més (+1,2%), i l’espanyola, amb 372 nous residents (+1,8%)
Per nacionalitats, l’increment més important correspon al grup d’altres nacionalitats, el qual suma 798 persones, un 5,2% més que fa un any. També augmenta la població de nacionalitat andorrana, amb 458 persones més (+1,2%), i l’espanyola, amb 372 nous residents (+1,8%). Destaca especialment l’evolució de la població de nacionalitat francesa, que creix un 6,3%, amb 252 persones més que el juliol del 2025. En canvi, la població de nacionalitat portuguesa disminueix en 165 persones, un 1,9% menys interanual.
Dins del grup d’altres nacionalitats, el creixement està especialment impulsat per les persones de nacionalitat colombiana, peruana i argentina. Aquests tres col·lectius sumen 449 nous residents i representen el 26,2% de la variació anual del total de població estimada. En concret, hi ha 249 colombians, 129 peruans i 71 argentins més que un any abans.
Pel que fa a l’estructura per edats, el 73,3% de la població resident es troba entre els 15 i els 64 anys. La població menor de 15 anys representa el 10,6%, mentre que les persones de 65 anys o més suposen el 16,1%. Paral·lelament, els censos comunals registren una població de 94.596 persones a 31 de juliol d’enguany. Aquesta xifra és un 0,5% superior a la registrada el mateix mes de l’any passat, quan els censos comunals comptabilitzaven 94.169 persones.