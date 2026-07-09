El consum de cocaïna es dispara entre les persones ateses per Projecte Vida amb un augment del 113% dels casos

L’alcohol continua sent la principal conducta addictiva entre les persones ateses per Projecte Vida, però és l’augment dels casos vinculats a la cocaïna el que més preocupa l’entitat. Segons les dades corresponents al primer semestre del 2026, fetes públiques aquest dijous, la presència d’aquesta substància s’ha més que duplicat respecte a tot l’any passat, mentre que el nombre de primeres visites també ha experimentat un increment del 43,8%, fet que evidencia un augment tant de la demanda d’ajuda com de la complexitat dels casos.
Entre els mesos de gener i juny, Projecte Vida ha acompanyat un total de 145 persones. D’aquestes, 79 han demanat ajuda en primera persona, 49 corresponen a familiars, parelles o persones de l’entorn i 17 han participat en les activitats desenvolupades al Centre Penitenciari. Paral·lelament, l’entitat ha dut a terme 151 visites de seguiment per garantir la continuïtat dels processos de recuperació, basats en l’acompanyament, el suport entre iguals i la vinculació comunitària.
L’alcohol és present en 93 dels 128 expedients comunitaris atesos, és a dir, en el 72,7% dels casos
Pel que fa als consums, l’alcohol continua concentrant la major part dels casos. Concretament, és present en 93 dels 128 expedients comunitaris atesos, és a dir, en el 72,7% dels casos. D’aquests, 64 corresponen a persones que tenen l’alcohol com a conducta addictiva principal, mentre que en 29 casos apareix associat a altres substàncies dins de situacions de poliadicció.
Amb tot, l’entitat posa especialment el focus en l’evolució de la cocaïna. Si durant el 2024 es van registrar cinc casos i el 2025 la xifra va ascendir fins als quinze, durant només els primers sis mesos del 2026 ja se n’han detectat 32, un increment del 113,3% respecte a tot l’any anterior. D’aquests, set corresponen a persones que han demanat ajuda perquè la cocaïna és la seva addicció principal, mentre que la substància també és present en 25 dels 29 casos de poliadicció.
44 de les 49 persones que han sol·licitat suport, gairebé el 90%, són mares, parelles, germanes o altres familiars
Les dades també evidencien que les dones continuen liderant la demanda d’ajuda. El 57% de les persones que han iniciat un procés d’acompanyament en primera persona són dones, mentre que en l’àmbit familiar aquesta realitat és encara més accentuada: 44 de les 49 persones que han sol·licitat suport, gairebé el 90%, són mares, parelles, germanes o altres familiars que assumeixen el paper d’acompanyar una persona amb una addicció. Segons l’entitat, aquesta realitat posa de manifest la necessitat d’incorporar una perspectiva de gènere tant en l’atenció a les addiccions com en el suport a les famílies.
Finalment, l’entitat destaca l’increment del 43,8% de les primeres visites, que han passat de 89 durant el primer semestre del 2025 a 128 enguany, amb especial incidència als mesos de maig, abril i gener. Durant aquests primers sis mesos de l’any, Projecte Vida també ha reforçat la seva activitat amb 36 participants als grups d’ajuda mútua, la creació d’un segon grup específic per a dones, la posada en marxa d’un taller de prevenció de recaigudes, l’inici del projecte ‘Arrels de Vida’, un hort comunitari terapèutic, la continuïtat de les activitats al Centre Penitenciari i noves accions de sensibilització per combatre l’estigma associat a les addiccions.