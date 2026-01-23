RonronejAND “celebra” la incorporació de casetes per a gats comunitaris a la parròquia d’Escaldes-Engordany

El Comú d’Escaldes-Engordany ha impulsat la instal·lació de casetes de punt d’alimentació per a gats ferals en diferents indrets de la parròquia. A través de les xarxes socials, l’ens comunal ha explicat que alguns dels animals ja han començat a utilitzar-les amb normalitat i ha precisat que la iniciativa ha estat promoguda pel Departament de Medi Ambient, que ja ha treballat per ampliar el nombre de refugis. En aquest sentit, ha avançat que se n’instal·laran de noves al voltant de la plaça d’Engordany, al camí de Can Diumenge i a les escales del Falgueró.
La mesura ha estat ben valorada per RonronejAND. La seva presidenta, Beatriu Montalvo, ha destacat positivament l’acció i ha remarcat la necessitat de protegir els animals més vulnerables. “Ho celebrem”, ha afirmat, tot recordant que al Principat hi ha molts gats que depenen directament d’aquest tipus d’iniciatives. En aquest context, l’entitat ha recordat que actualment gestiona fins a 38 colònies arreu del país, totes elles equipades amb mobiliari, com les casetes instal·lades a Escaldes-Engordany, per garantir seguretat i confort als gats comunitaris.
Montalvo ha explicat que RonronejAND utilitza refugis fabricats per un fuster solidari amb fusta de carrosseria i materials aïllants a l’interior, tot subratllant que “la fusta de carrosseria amb aïllament interior ens garanteix durabilitat al carrer”. Segons ha detallat, l’experiència acumulada els ha permès perfeccionar el disseny de les casetes per assegurar que els gats realment les utilitzin.
Pel que fa a l’hivern, la presidenta ha indicat que els gats del carrer, especialment els adults, s’han aclimatat a les condicions meteorològiques, un fet que es reflecteix en la seva pell, que “és diferent de la d’un gat domèstic”. Amb tot, ha insistit en la importància d’oferir-los un espai segur. “Després el gat, si vol, es pot refugiar en un altre racó, nosaltres no decidim això”, ha explicat, però ha defensat que “poder proporcionar un lloc càlid” ha estat determinant i ha assegurat que “els nostres refugis funcionen, i funcionen superbé”.
Davant d’aquesta actuació, des de l’entitat han remarcat que el més rellevant és fer el primer pas, fins i tot si aquesta implica instal·lar una caseta de plàstic, sempre amb l’objectiu de millorar el benestar dels animals. En paral·lel, Montalvo ha destacat que l’associació treballa tant amb els comuns com amb propietaris privats que autoritzen la col·locació de mobiliari a les seves parcel·les, tot ressaltant “l’amabilitat d’aquestes persones”, que també busquen el millor per als gats comunitaris.
Finalment, RonronejAND ha posat en relleu la bona coordinació amb alguns comuns, com el d’Andorra la Vella, que ha facilitat mobiliari i ha previst aportar graveta per millorar l’estat d’una colònia concreta. Segons han explicat, aquest espai s’ha vist afectat puntualment per la manca de civisme d’alguns propietaris de gossos que no recullen les femtes o per deixalles abandonades per persones que transiten per la zona, una situació que ha perjudicat el benestar dels animals i ha dificultat la tasca dels cuidadors.