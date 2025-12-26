Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Dos gats de les colònies controlades al país. | Ronronejand
Elena Hernández Molina
Una realitat present als carrers

Ronronejand demana professionalitzar els voluntaris que gestionen les colònies de gats “comunitaris” arreu del país

L’associació alerta que el desconeixement ciutadà i la manca de regulació dificulten el benestar animal i la convivència amb els gats del carrer urbans

“Gestionar una colònia no és posar de menjar en un moment puntual i tornar cap a casa tranquil·la”. Amb aquesta afirmació, Beatriu Montalvó, presidenta de Ronronejand, sintetitza la necessitat de conscienciació sobre els gats ferals, que l’entitat defineix com a gats comunitaris. Segons explica, es tracta d’animals que conviuen a l’espai públic i que, quan la colònia està controlada, “estan macos físicament i són sociables”, una realitat que només és possible amb una gestió constant i organitzada.

La responsable de l’associació subratlla que el manteniment d’una colònia implica rutines, seguiment i coneixement detallat de cada animal. “Has de saber si tens quatre femelles, cinc mascles, quines són les prioritats, si hi ha algú malalt o si hi ha cadells”, assenyala. Aquesta tasca, diu, requereix dedicació i formació, motiu pel qual Ronronejand defensa “professionalitzar el tema de la gestió de la colònia” per garantir el benestar dels animals i la convivència amb l’entorn.

Montalvó alerta que la intervenció de persones no autoritzades pot alterar greument aquesta feina. “Moltes vegades és un tema de desconeixement”, afirma, tot explicant que donar menjar fora dels punts establerts pot impedir captures necessàries per a tractaments veterinaris. Com a exemple, relata el cas recent d’una gata que va requerir dies d’intents de captura per poder ser atesa: “Durant una setmana vam estar cada dia posant la gàbia trampa perquè pogués entrar per gana i portar-la al veterinari”. En aquest sentit, recorda que està prohibit alimentar els gats si no es forma part del grup autoritzat.

La gestió professional de les colònies felines es presenta com una eina clau per garantir el benestar animal, prevenir riscos i afavorir la convivència ciutadana

L’associació compta actualment amb 32 voluntaris acreditats, formats específicament per gestionar colònies. “Si vols formar part de l’associació i assumir el compromís d’anar-hi mínim tres vegades a la setmana, benvinguda”, afirma la presidenta, tot afegint una advertència clara: “Però no facis mal”. Aquesta regulació, explica, permet identificar responsables davant dels comuns i actuar de manera coordinada.

Les conseqüències del desconeixement poden ser greus. Montalvó recorda el cas d’una gata atropellada després que algú li posés menjar fora de la colònia. “Era un animal que portava quatre anys ben gestionat, esterilitzat i desparasitat, i per la ignorància d’algú aquesta gata no està entre nosaltres”, lamenta. Per això insisteix que “s’ha d’educar els ciutadans” i remarca la necessitat d’una acció informativa àmplia.

En aquest sentit, Ronronejand reclama una “campanya informativa bastant completa, a tots els nivells”, perquè la ciutadania sàpiga com actuar quan es troba un gat al carrer. “Hauria d’haver una campanya a set bandes”, defensa Montalvó, que assenyala que encara hi ha molt desconeixement sobre el paper de les associacions i les competències dels comuns.

Pel que fa a les institucions, la presidenta explica que s’està treballant amb els comuns i amb el Govern per avançar en el reconeixement del gat comunitari. “Estem pendents que es vulgui modificar la Llei de Tinença Responsable per autoritzar els gestors de colònies i reconèixer una realitat que conviu entre nosaltres”, indica. Segons diu, alguns comuns “estan començant a deixar de mirar cap a una altra banda” i ja s’han fet passos com la instal·lació de cartells oficials que identifiquen colònies autoritzades.

“Estem pendents que es vulgui modificar la Llei de Tinença Responsable per autoritzar els gestors de colònies i reconèixer una realitat que conviu entre nosaltres” – Beatriu Montalvó

Tot i això, Montalvó defensa avançar amb prudència i col·laboració. “Anem al ritme de les corporacions perquè volem fer-ho tot bé”, afirma, insistint que l’objectiu final és compartit. “Nosaltres el que volem és el benestar dels gats per sobre de tot”. Ronronejand assegura haver gestionat més de 800 gats, esterilitzats i desparasitats regularment, i conclou: “Si nosaltres hem pogut fer-ho, entre tots ho podrem fer molt millor”.

Les casetes en les quals es refugien els gats comunitaris del carrer. | Ronronejand

Comparteix
Notícies relacionades
La clau per protegir les colònies de gats comunitaris
El Cedre adapta el Nadal a la realitat de les persones grans amb activitats pensades per donar sentit i benestar
La Massana inaugura l’Estelàrium amb deu dies d’activitats de Nadal per a infants al centre històric parroquial

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Més de dos quilòmetres de retencions a la frontera hispanoandorrana per sortir del Principat el dia de Sant Esteve
  • Societat
Les nevades donen una treva per Sant Esteve però tornaran demà dissabte per sobre dels 1.600 metres
  • Societat, Successos
Detingut un jove de 24 anys no resident en ser enxampat amb 1,4 grams d’MDMA a la frontera del riu Runer
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
La Massana inaugura l’Estelàrium amb deu dies d’activitats de Nadal per a infants al centre històric parroquial
  • Parròquies, Societat
Preocupació a la Massana per Pal Arinsal mentre l’Executiu defensa el suport institucional al sector de la neu
  • Cultura, Parròquies
Ordino acollirà per primer cop el Cant de la Sibil·la la nit de Nadal interpretat per dues sopranos i un violoncel·lista
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu