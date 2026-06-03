L’Executiu amplia l’accés al parc públic d’habitatge incorporant nous perfils i augmentant els llindars econòmics

El Govern ha aprovat una modificació del reglament d’accés al parc públic d’habitatge amb l’objectiu de flexibilitzar-ne les condicions i adaptar-les millor a les necessitats detectades des de la seva entrada en funcionament. La reforma s’ha elaborat a partir de l’anàlisi de prop de 1.200 sol·licituds presentades durant el 2024, un estudi que ha permès identificar noves situacions de vulnerabilitat i ajustar els criteris vigents.
El ministre portaveu, Guillem Casal, ha remarcat que la voluntat és adaptar el reglament a la realitat social del país. “Sempre hem dit que és un reglament viu”, ha afirmat, recordant que anteriorment ja s’havien introduït canvis per donar resposta a les necessitats de la gent gran. A més, ha explicat que s’han analitzat els motius pels quals algunes persones no podien accedir al registre: “Un dels principals motius era no destinar més del 30% dels seus ingressos al lloguer”, afegint que l’objectiu és “anar modelitzant aquest reglament” a partir de l’experiència adquirida.
Entre les principals novetats destaca l’ampliació dels topalls econòmics. Les persones soles podran accedir al parc públic amb ingressos de fins a 2,2 vegades el salari mínim; les parelles i les famílies monoparentals amb un fill, fins a 2,5 vegades, i les parelles amb dos o més fills, fins a 2,9 vegades el salari mínim. La reforma també incorpora nous col·lectius al registre, com les persones beneficiàries d’una pensió de solidaritat per discapacitat i les que perceben una pensió d’invalidesa incompatible amb una activitat laboral.
El nou sistema de puntuació prioritza les situacions de necessitat residencial per reforçar l’accés als habitatges assequibles
Al mateix temps, es reforcen els supòsits que acrediten una necessitat residencial. Les persones afectades per una separació o divorci que no poden fer ús del domicili familiar, així com les llars amb un habitatge inadequat a la seva composició, quedaran exemptes d’acreditar que destinen més del 30% dels ingressos al lloguer. Pel que fa al procediment, s’introdueixen mesures per incrementar la transparència, com la possibilitat de fer dues ofertes públiques dins d’una mateixa convocatòria i la publicació dels resultats al Butlletí Oficial.
Un altre dels canvis destacats és la revisió del sistema de puntuació, el qual donarà més pes a les situacions de necessitat residencial i als factors socials i personals. Casal ha assegurat que aquest model “dona més garanties a les persones que tenen més necessitat de poder tenir un habitatge” i ha recordat que el parc públic ha de prioritzar les situacions d’emergència residencial.
El ministre ha emmarcat la reforma dins l’estratègia de creixement del parc públic d’habitatge. “Ha vingut per quedar-se, per créixer i per ser una solució a una problemàtica estructural”, ha afirmat. En aquest sentit, ha defensat que la voluntat del Govern és continuar ampliant aquest parc perquè esdevingui una via cada vegada més habitual d’accés a l’habitatge i una eina estable per donar resposta a les necessitats residencials del país.