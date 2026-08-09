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  • Antoni Zorzano, en una imatge d’arxiu. | El Periòdic
Pol Forcada Quevedo
  • Societat
Obituari

Dol per la mort del cònsol honorari d’Ucraïna i propietari del Museu de la Miniatura, Antoni Zorzano, als 76 anys

La família rebrà el dol dimarts al tanatori d’Escaldes-Engordany, de les 10.00 a les 13.00 hores, i el funeral serà a Ordino, on serà enterrat

Antoni Zorzano ha mort aquest diumenge a l’edat de 76 anys a Escaldes-Engordany. Nascut a Sant Julià de Lòria, va estar vinculat durant molts anys al VPC abans d’endinsar-se al món empresarial. Apassionat de la cultura, va promoure, entre altres, el Museu de la Miniatura d’Ordino, del qual era propietari. Era també cònsol honorari d’Ucraïna.

La família rebrà el dol dimarts al tanatori d’Escaldes-Engordany, de les 10.00 a les 13.00 hores. El funeral serà a l’església d’Ordino, i serà enterrat posteriorment al cementiri de la parròquia.

Zorzano, el segon jugador de baix, per l’esquerra, va jugar durant molts anys al VPC (imatge dels 80). | Arxiu
Zorzano, amant de la cultura. | Arxiu
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