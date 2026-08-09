Dol per la mort del cònsol honorari d’Ucraïna i propietari del Museu de la Miniatura, Antoni Zorzano, als 76 anys

Antoni Zorzano ha mort aquest diumenge a l’edat de 76 anys a Escaldes-Engordany. Nascut a Sant Julià de Lòria, va estar vinculat durant molts anys al VPC abans d’endinsar-se al món empresarial. Apassionat de la cultura, va promoure, entre altres, el Museu de la Miniatura d’Ordino, del qual era propietari. Era també cònsol honorari d’Ucraïna.
La família rebrà el dol dimarts al tanatori d’Escaldes-Engordany, de les 10.00 a les 13.00 hores. El funeral serà a l’església d’Ordino, i serà enterrat posteriorment al cementiri de la parròquia.