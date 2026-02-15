Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • La frontera francoandorrana, aquesta darrera setmana. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Millora de les condicions meteorològiques

Reobert de nou l’accés a França des del Principat per l’RN320 i l’RN22 després dels tancaments del cap de setmana

Les autoritats franceses permeten novament el pas de turismes per la millora meteorològica, mentre el coll de Puymorens continua tancat

L’accés a França des d’Andorra per les carreteres RN320 i RN22 ha quedat reobert aquest diumenge a les 8.30 hores per als turismes, segons han informat les autoritats franceses i ha comunicat el Departament de Mobilitat a través de les xarxes socials. La reobertura s’ha produït arran de la millora de les condicions meteorològiques. Tot i això, el coll de Puymorens continua tancat i es manté vigent la restricció per als camions. Des de Mobilitat es recomana consultar l’estat actualitzat de la xarxa viària abans de desplaçar-se.

Aquesta nova actualització arriba després que ahir dissabte, a les 20.00 hores, França decretés el tancament total de l’accés per l’RN320 i l’RN22 per a tots els vehicles a causa del temporal. El tall es va aplicar fins a nou avís, poques hores després d’una reobertura parcial que s’havia produït el mateix dissabte al matí només per a turismes. Cal remarcar, però, que inicialment, divendres a la nit es va anunciar el tancament complet de l’RN320 i de l’RN22 fins diumenge al matí, així com la prohibició de circulació per a vehicles pesants de més de 19 tones a l’RN20, RN320 i RN22 en el tram entre Foix i Ur, inclòs l’accés a Andorra.

França torna a tancar l’accés des d’Andorra per l’RN320 i l’RN22 a partir de les 20.00 hores per a tots els vehicles

