  • La frontera francoandorrana. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Millora de les condicions meteorològiques

Reobert l’accés a Andorra des de França per l’RN320 i l’RN22 per als turismes després dels tancaments pel temporal

La circulació es reprèn des de les 10.00 hores, mentre el coll de Puymorens continua tancat i la restricció per als camions es manté vigent

L’accés a Andorra des de França per les carreteres RN320 i RN22 ha quedat reobert aquest matí a les 10.00 hores per als turismes, segons ha informat el Departament de Mobilitat a través de les xarxes socials. La decisió s’ha adoptat després que les autoritats franceses hagin comunicat una millora de les condicions meteorològiques. Malgrat la reobertura per als cotxes, el coll de Puymorens continua tancat i es manté vigent la restricció per als camions. Així, Mobilitat recomana consultar l’estat actualitzat de la xarxa viària abans de desplaçar-se.

La reobertura arriba després d’un cap de setmana marcat per les restriccions a la frontera nord a causa del temporal. Inicialment, les autoritats franceses van anunciar el tancament complet de la RN320 i de la RN22 des de divendres a les 21.00 hores fins diumenge al matí, per a tota mena de vehicles. Paral·lelament, es va prohibir la circulació de vehicles pesants de més de 19 tones a l’RN20, RN320 i RN22, en el tram entre Foix i Ur, inclòs l’accés a Andorra. Posteriorment, es va comunicar la previsió de tancament total de l’accés a França a partir de les 22.00 hores per a tots els vehicles, davant l’empitjorament de les condicions meteorològiques.

