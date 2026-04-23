  • El cap de Govern, Xavier Espot, durant la Diada de Sant Jordi 2026 d'enguany. | Marvin Arquíñigo
Elena Hernández Molina
Tensió política per drets i habitatge

Rebuig a obrir el debat de l’avortament per “no traspassar la línia vermella” institucional: “Potser d’aquí 10 o 15 anys”

El cap de Govern descarta qualsevol procés constituent en l’actual context, alhora que critica l’oposició per l’“equilibrisme polític” amb esmenes

El cap de Govern, Xavier Espot, ha assegurat que la legalització de l’avortament no és una opció a curt termini i ha situat aquest possible escenari en un horitzó llunyà. Segons ha indicat, impulsar una mesura d’aquest tipus implicaria traspassar “la línia vermella del manteniment de la nostra estructura institucional”, motiu pel qual ha remarcat que “potser serà d’aquí 10 o 15 anys si calgués, però ara no és el moment”. En aquest context, ha criticat la proposta del PS, considerant que planteja un gran canvi sense tenir en compte les conseqüències institucionals, i ha insistit que el Govern no impulsarà cap iniciativa que pugui obrir un procés constituent en l’actual context.

Així, Espot també ha carregat contra l’estratègia de l’oposició en relació amb les esmenes parlamentàries, especialment en matèria de Codi Penal. Espot ha qüestionat l’ús d’“esmenes en blanc” i ha afirmat que es tracta d’un “exercici d’equilibrisme polític” que no respon a la responsabilitat que hauria d’assumir un partit amb vocació de govern. A més, ha remarcat que la modificació en debat “en cap cas té a veure amb la qüestió de la interrupció voluntària de l’embaràs”.

“Potser serà d’aquí 10 o 15 anys, però ara no és el moment i per tant ni el govern ni la majoria tiraran endavant i faran prosperar una proposta d’aquestes característiques” – Xavier Espot

En paral·lel, el cap de Govern ha defensat el projecte de llei sobre habitatge impulsat per l’executiu, destacant el procés previ de diàleg amb diferents actors. “Hem intentat trobar aquest punt d’equilibri”, ha afirmat, tot recordant que s’han recollit aportacions tant de llogaters com de propietaris. Així, Espot ha tornat a criticar els grups de l’oposició en aquest àmbit, assegurant que les seves propostes “segueixen el full de ruta d’una part de la ciutadania” i deixen de banda altres col·lectius. En aquest sentit, ha advertit que determinades mesures podrien acabar empitjorant la situació de l’habitatge en desincentivar l’oferta de lloguer, ja que, segons ha apuntat, l’objectiu del Govern és mantenir una via “centrada i equilibrada” que respongui a l’interès general.

Govern tanca files i defensa que la crisi de l’habitatge és “domèstica” i s’ha de resoldre només des de les institucions

Notícies relacionades
Una crisi que va més enllà del marc «domèstic»
Núria Segués: «Hem perdut una finestra d’oportunitat clara per avançar en la despenalització de l’avortament»
Govern tanca files i defensa que la crisi de l’habitatge és “domèstica” i s’ha de resoldre només des de les institucions

  • Societat
La solidaritat pren protagonisme a la diada de Sant Jordi d’Andorra la Vella amb la presència d’associacions i ONG
  • Cultura, Societat
Bonell assegura que es refarà la comunicació als afectats si el Superior ratifica que no es va fer correctament
  • Parròquies, Societat
La constructora assumirà desperfectes del Parc de l’Ossa i el comú finançarà només actuacions puntuals de millora
Actualitat de les Parròquies
  • Cultura, Parròquies
Andorra la Vella celebra el Sant Jordi més multitudinari: “És un dia per posar al capdavant la cultura i la llengua”
  • Cultura, Parròquies
La primera edició del llibre de Caldes centra el Sant Jordi d’Escaldes i Gili en destaca l’accés obert a l’aigua termal
  • Parròquies, Societat
La constructora assumirà desperfectes del Parc de l’Ossa i el comú finançarà només actuacions puntuals de millora
