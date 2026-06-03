La nova llei dels agents immobiliaris endureix els requisits d’accés al sector i reforça les garanties als consumidors

El Consell de Ministres ha aprovat el Projecte de llei de regulació dels agents immobiliaris, una reforma que introdueix nous requisits per exercir la professió i que permetrà la creació d’un nou Col·legi Oficial adaptat a la normativa vigent. L’objectiu, segons ha explicat el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, és «ordenar el sector» i garantir que els professionals puguin oferir «més garanties suficients als clients i als ciutadans».
La nova normativa arriba per regular una activitat amb un pes destacat dins l’economia andorrana i reforçar-ne la professionalització. En aquest sentit, la llei endureix les obligacions dels agents immobiliaris i estableix nous mecanismes de control sobre l’exercici de la professió.
Entre les principals novetats, serà obligatori disposar d’una assegurança de responsabilitat civil professional amb una cobertura mínima de 750.000 euros. El text també regula els possibles conflictes d’interès i fixa un marc de responsabilitats civils, penals, administratives i deontològiques. Paral·lelament, el futur col·legi professional assumirà funcions de supervisió i control disciplinari per vetllar pel correcte exercici de l’activitat.
El futur col·legi professional assumirà funcions de supervisió i control disciplinari per vetllar pel correcte exercici de l’activitat
La reforma posa també el focus en la protecció dels consumidors. Així, els professionals hauran d’informar per escrit sobre aspectes essencials de les operacions immobiliàries, com les característiques dels immobles, les càrregues existents, les despeses associades o els honoraris professionals. A més, s’hauran de formalitzar els contractes per escrit i facilitar informació detallada sobre les condicions de cada transacció, amb l’objectiu de reforçar la transparència i la seguretat jurídica.
Per evitar perjudicar els professionals que ja exerceixen, la llei estableix un període transitori. Els agents que ja estiguin col·legiats abans de finals del 2025 no hauran de complir els nous requisits acadèmics. Tampoc ho hauran de fer aquelles persones que estiguin cursant o hagin superat la formació específica de la Universitat d’Andorra durant el curs 2025-2026 i que tinguin un negoci obert o en tràmit d’obertura.
Els agents que ja estiguin col·legiats abans de finals del 2025 no hauran de complir els nous requisits acadèmics
Actualment hi ha prop de 300 professionals col·legiats, però més de 700 persones disposen de l’autorització per exercir com a agents immobiliaris sense tenir un establiment en funcionament. Segons ha apuntat Torres, aquests professionals podran inscriure’s al col·legi com a no exercents. «Si es volen inscriure com a exercents, tindran un període transitori de dos anys», ha precissat.
Així doncs, una vegada finalitzat aquest termini, les persones que vulguin incorporar-se al col·legi sense haver format part del règim transitori hauran de superar un curs de reciclatge a la Universitat d’Andorra. Tot i això, no se’ls exigirà obtenir la titulació universitària prevista per als nous professionals.