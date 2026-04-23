Espot tanca files i defensa que la crisi de l’habitatge és “domèstica” i s’ha de resoldre només des de les institucions

El cap de Govern, Xavier Espot, ha defensat aquest dijous, en el marc de la diada de Sant Jordi, la necessitat de trobar un equilibri en les polítiques d’habitatge, alhora que ha mostrat respecte per les possibles mobilitzacions que vol convocar el Sindicat de l’Habitatge (SHA) durant la visita del copríncep francès, Emmanuel Macron. Així, ha remarcat que les manifestacions són legítimes sempre que es desenvolupin “des de la cortesia, el respecte i el pacifisme”, i ha apel·lat a la responsabilitat col·lectiva davant la visita del copríncep .
En aquest sentit, el mandatari governamental ha indicat que, tot i que el cap d’Estat és coneixedor de la situació de l’habitatge, “hi ha determinades qüestions que són merament domèstiques” i que corresponen a l’àmbit executiu i legislatiu. A més, també ha justificat que el copríncep faci referència a aquesta problemàtica en els seus discursos, ja que forma part dels principals reptes del país, tot i subratllar que el seu paper no és intervenir directament en la resolució de la crisi.
Pel que fa a l’acció del Govern, Espot ha insistit que el projecte de llei en tràmit parlamentari és fruit d’un ampli procés participatiu amb diferents actors implicats i que la proposta aposta per una desintervenció del mercat del lloguer “parcial, progressiva i cautelar”, amb l’objectiu de no perjudicar l’interès general. En aquesta línia, ha advertit que les solucions extremes poden beneficiar només una part de la societat i ha defensat la necessitat d’un “punt mig on tots puguem conviure de manera adequada”. A més, ha afirmat que la iniciativa impulsada per l’Executiu busca aquest equilibri, tot i admetre que no satisfarà plenament cap dels col·lectius.
El comú s’adaptarà a les directrius per la visita de Macron
Per altra banda, i qüestionats també per les possibles protestes, el Comú d’Andorra la Vella ha assegurat que actuarà d’acord amb les indicacions institucionals. La cònsol menor, Olalla Losada, ha afirmat que “tot el que ens demanin tant des de Govern com la propera delegació de França, nosaltres oberts a col·laborar i ajudar”. En aquest sentit, ha subratllat la voluntat d’adaptació davant qualsevol escenari: “Ens adaptarem al que ens demanin perquè vingui el copríncep i que la visita pugui anar molt bé. Per part del comú posem totes les facilitats a disposició”.