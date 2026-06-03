Andorra rep més de 631.000 visitants a l’abril, amb una caiguda dels turistes compensada pels excursionistes

Durant el mes d’abril han entrat al país un total de 631.363 visitants, dels quals 289.699 són turistes (45,9%) i 341.664 excursionistes (54,1%). En relació amb l’any anterior, el nombre de visitants presenta una variació negativa del 2,1%. Això s’explica pel comportament diferenciat segons la tipologia de visitant: els turistes cauen un 16,2% i els excursionistes augmenten un 14,3%. Per país de procedència, els visitants francesos presenten un lleuger increment del 3,4%. En canvi, s’observa una disminució en els visitants espanyols i dels procedents d’altres països, amb un 3,7% i un 10,3%, respectivament.
Els visitants francesos presenten un lleuger increment del 3,4%
En termes acumulats dels darrers dotze mesos, el nombre total de visitants disminueix un 1,5%. Aquest resultat s’explica pel fet que, tot i que els turistes augmenten un 8,2%, els excursionistes disminueixen un 9,1%. L’acumulat des de l’inici de l’any (YTD) del nombre de visitants dia (suma dels excursionistes i dels turistes per la pernoctació mitjana) és un 2,3% superior en relació amb el mateix període referit a l’any anterior.
Els principals motius de visita són les compres amb un 56,9%, seguit de la pràctica d’esport amb un 12,6%. Tanmateix, el motiu de visita varia segons la tipologia dels visitants. En el cas dels turistes, els principals motius són la pràctica d’esport amb un 26,6%, seguit de compres, un 22,5%. Pel que fa als excursionistes, el motiu predominant és el de les compres amb un 83,5%, seguit del motiu ‘de pas’ amb un 5,8%.