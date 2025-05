Urbanisme

Prop de 770.000 euros per a la millora del paviment a l’accés del Pont de Lisboa i a la sortida de Pal

En el primer cas, els treballs adjudicats per 620.000 euros començaran aquest maig i es preveu que tinguin una durada de dos mesos i mig

Per tal de millorar la seguretat dels ciutadans i l’estat de les carreteres, el Govern ha adjudicat dues actuacions en vies de la parròquia de la Massana. Per una banda, s’han adjudicat els treballs de millora del paviment del Pont de Lisboa per un import de 620.000 euros. Aquesta actuació té com a objectiu garantir la durabilitat i funcionalitat òptima de l’estructura que dona accés al túnel de les Dos Valires.

Aquest paviment, a la boca oest del túnel esmentat, presenta un deteriorament prematur provocat per la degradació del formigó alleugerit situat entre l’estructura del pont i les capes de paviment. Així, aquest material, a la base del ferm, ha perdut consistència a causa de les vibracions i deformacions pròpies del pont i ha fet necessàries nombroses actuacions del COEX en els darrers mesos, l’última durant l’abril.

Amb tot, i amb la voluntat de garantir la durabilitat i la funcionalitat del pont, s’ha adjudicat aquesta intervenció que consisteix en la retirada del formigó alleugerit existent i la seva substitució per un de nou, reforçat amb fibres, amb major resistència a les vibracions i deformacions. Els treballs començaran aquest mes i es preveu que tinguin una durada de dos mesos i mig. Durant el període d’execució dels treballs, la circulació es mantindrà oberta amb un sol carril per sentit.

Per altra banda, s’ha adjudicat l’arranjament de la plataforma de la carretera a la sortida del poble de Pal en direcció al Coll de la Botella per un import de 147.000 euros. L’actuació se centra en el reforç del mur existent i el canvi de la barrera metàl·lica a fusta en un recorregut de 176 metres lineals del vial.