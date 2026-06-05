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  • El Comú d'Escaldes-Engordany. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
Polèmica tancada?

Escaldes remet la informació pendent dels estudis de càrrega, centrada en la capacitat de la xarxa de clavegueram

La corporació comunal assegura que no hi havia “cap mena de voluntat” d’endarrerir els tràmits i atribueix la incidència a una qüestió tècnica

Després de la polèmica oberta aquest dimecres entre el Govern i el Comú d’Escaldes-Engordany pels estudis de capacitat de càrrega, la corporació ha enviat finalment la informació complementària que l’Executiu reclamava des de feia mesos. Així, i segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, la documentació ha estat tramesa aquest mateix divendres, dos dies després que el ministre portaveu, Guillem Casal, acusés la parròquia de ser l’única que encara no havia completat els requeriments necessaris per emetre l’informe corresponent.

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En aquest sentit, fonts comunals han assegurat a aquesta casa que la informació pendent estava relacionada principalment amb dades tècniques sobre la capacitat de la xarxa de clavegueram, negant, alhora, que hi hagués cap voluntat política de retardar el procés. «No hi ha cap mena de voluntat per part del Comú d’Escaldes de retenir cap informació, dades o dificultar absolutament res», han afirmat.

Val a dir que aquest complement d’informació l’ha treballat des de fa ja uns mesos un equip contractat per la corporació comunal. Una corporació encapçalada per Rosa Gili, qui semblaria ser que ja donava per fet que la informació havia estat enviada al Govern i que no va tenir coneixement de la situació fins després de les declaracions efectuades per Casal. El dubte, però, continua sent el mateix. Per què l’endarreriment? Els motius pels quals l’equip no va arribar a ‘complir’ amb els terminis fixats no acaben d’esclarir-se, tot i que les primeres ‘hipòtesis’ podrien apuntar a una distracció o alguna dada que hagi trigat en més obtenir-se.

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El que sí que queda clar, almenys per al comú liderat per Gili, és que el conflicte s’hauria pogut resoldre de manera molt més senzilla: «Era tan fàcil com fer una trucada abans que fer declaracions a la premsa«, han sostingut les fonts consultades, qui han reiterat que, una vegada detectada la incidència, la cònsol va reclamar immediatament la documentació pendent als serveis corresponents, la qual s’ha tramès, finalment, durant la jornada d’avui divendres.

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