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  • Així serà l'exterior de l'Espai Capital. | Comú d'Andorra la Vella
Agències
Reconeixement geològic i geotècnic

La capital encarrega per gairebé 77.000 euros l’anàlisi del terreny de Prada Casadet on s’ubicarà l’Espai Capital

Amb una durada prevista de 10 setmanes, inclourà sondejos i anàlisis del subsol per determinar aspectes com la consistència del terreny

El Comú d’Andorra la Vella ha adjudicat els treballs de reconeixement geològic i geotècnic de la parcel·la de Prada Casadet on està previst construir l’Espai Capital, un pas tècnic previ que ha de permetre determinar les característiques reals del subsol abans d’avançar en el projecte executiu de l’equipament. Segons va publicar dimecres el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), la junta de Govern va aprovar el passat 26 de maig l’adjudicació dels treballs a l’empresa Geotech SL per un import de 76.957,98 euros. Els treballs tindran una durada prevista de 10 setmanes i es tramiten mitjançant concurs nacional i procediment obert.

Segons la corporació, aquesta fase «servirà per estudiar el terreny de la parcel·la i assegurar que el projecte es pugui desenvolupar amb totes les garanties». En aquest sentit, remarquen que es tracta «d’un pas previ habitual i necessari en qualsevol construcció d’aquestes característiques». En concret, els treballs inclouran sondejos i anàlisis del subsol per determinar aspectes com la consistència del terreny, el grau d’estabilitat o la possible presència d’aigua subterrània.

La informació obtinguda haurà de servir per precisar elements tècnics clau del futur equipament, especialment pel que fa als fonaments de l’edifici. «Aquesta informació serà clau per definir correctament elements com els fonaments de l’edifici i adaptar el projecte a les característiques reals de la parcel·la abans d’iniciar-ne la construcció», assenyalen des del comú.

Un cop finalitzats els estudis del terreny, es preveu continuar avançant en la redacció del projecte executiu, document que haurà de concretar definitivament les característiques constructives, tècniques i funcionals de l’Espai Capital abans de procedir a una eventual licitació de les obres. L’edicte d’adjudicació indica també que contra aquesta resolució es podrà interposar recurs administratiu davant el mateix comú en el termini d’un mes, informa l’ANA.

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