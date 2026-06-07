La selecció tanca el darrer amistós amb una derrota contra Kosovo, però amb els debuts de Cornella i Linares (3-0)

Després de la derrota a Montilivi contra l’Iraq (1-0) i la victòria davant Liechtenstein (2-0) en el comiat de Marc Pujo com internacional, la selecció nacional ha tancat la ronda d’amistosos estiuencs amb una desfeta contra Kosovo (3-0). El combinat dirigit per Koldo Álvarez no ha pogut oferir una bona versió en un partit marcat pel domini rival i també un arbitratge excessivament dur contra els pirenaics que han acabat amb nou targetes grogues.
El combinat local ha començat el duel amb les intencions molt clares d’avançar-se l’abans possible al marcador. Així, en els primers cinc minuts han fet dues rematades les quals anaven amb molt de perill i han acabat a córner. El domini del combinat local s’ha mantingut durant els següents minuts, tot i que aquest tampoc s’ha traduït en arribades de perill.
No ha estat fins al minut 20 quan, en gairebé la primera arribada tricolor –la qual no ha acabat amb cap rematada–, els kosovars han sortit al contraatac i Baton Zabergja s’ha trobat mà a mà amb Iker Álvarez, sortint el porter guanyador del duel gràcies a una gran aturada amb el peu. Minuts després, el partit ha viscut moments de tensió per dues faltes d’Andorra les quals s’han sancionat amb targetes grogues per a Gerard Solà –en el seu primer duel com a titular– i per a Eric Izquierdo. A més, el seleccionador andorrà també s’ha sumat a la llista d’amonestats en el tram final de la primera part per protestar en diverses ocasions.
A cinc minuts per arribar al descans, Kosovo ha fet l’1-0. Fisnik Asllani ha llançat una falta des de la frontal de l’àrea amb la mala sort que després de tocar al pal, l’esfèrica ha rebotat a l’esquena d’Álvarez i ha acabat al fons de la xarxa. Tot i no patir en excés, el cert és que Andorra havia concedit tot el domini al rival i finalment, en una jugada aïllada, s’han avançat al marcador. Abans de la mitja part, però, Ot Remolins ha rebut la tercera groga pels jugadors tricolor per acomiadar els primers 45 minuts.
A la represa, els de Franco Foda han sortit amb la mateixa actitud i objectiu que a l’inici. I després de dues arribades amb perill, l’àrbitre ha xiulat un inversemblant penal per una suposada falta de Pau Babot, tot i que el contacte ha estat mínim. De fet, el porter andorrà ha protestat de manera molt intensa aquesta decisió i ha acabat rebent targeta groga. Malgrat tot, des dels 11 metres, Albion Rrahmani no ha perdonat i el 2-0 s’ha instaurat al marcador abans d’arribar a l’hora d’enfrontament. Tot seguit. Álvarez ha donat entrada a Hugo Ferreira, Aron Rodrigo i a Guillaume López i 10 minuts després també s’han incorporat al matx Àlex Cornella i Nil Linares, assolint el seu debut amb l’absoluta.
Sense grans accións a destacar durant el segon temps, el partit ha arribat al tram final. En el minut 78, Valmir Matoshi ha fet el 3-0 en una jugada a pilota aturada mal defensada per la defensa andorrana la qual ha acabat amb el migcampista rematant tot sol amb el cap a l’interior de l’àrea. Amb tot, el duel no ha donat per a molt més i el combinat nacional ha clos el darrer amistós abans de la Nations League amb una derrota.