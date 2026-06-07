El Servei de Salut Escolar duu a terme més de 2.100 revisions mèdiques i 1.229 vacunacions durant el darrer curs

Durant el curs 2024-2025, el Servei de Salut Escolar ha mantingut una elevada activitat en l’àmbit de la prevenció, el seguiment i la promoció de la salut infantil i adolescent, amb una cobertura molt significativa en les actuacions principals desenvolupades als centres educatius. Segons es reflecteix en la memòria del SAAS del 2025, l’activitat del servei s’ha orientat principalment a les revisions de salut, al control i seguiment de l’estat vacunal, a l’atenció de l’alumnat nouvingut i a la col·laboració en accions de promoció de la salut.
Així, pel que fa a l’activitat assistencial, durant aquest curs s’han dut a terme 2.189 revisions de salut, les quals representen una cobertura del 96,17% sobre la població diana. Igualment, s’han realitzat 1.243 controls de l’estat vacunal en el marc de les revisions, amb una cobertura del 79,99%, i 1.855 controls vinculats a les campanyes escolars, amb una cobertura del 76,98%.
Aquestes dades reflecteixen la consolidació de l’accés al servei i el manteniment d’una elevada cobertura en les activitats preventives i de seguiment de la salut escolar. Enguany, però, no s’han realitzat controls a les escoles bressol, ja que s’han posposat a l’inici del següent curs escolar per raons organitzatives.
En conjunt, aquestes campanyes han permès vacunar un total de 1.229 alumnes
Pel que fa específicament a les campanyes de vacunació escolar, durant el curs 2024-2025 s’ha assolit una cobertura en campanya del 61,14% en la campanya del virus del papil·loma humà (VPH), del 70,57% en la campanya de vacunació antimeningocòccica (MACWY) i del 73,98% en la campanya de dTpa+IPV. En conjunt, aquestes campanyes han permès vacunar un total de 1.229 alumnes, reforçant el compliment del calendari sistemàtic de vacunacions i facilitant l’accés de la població adolescent a la vacunació en l’entorn escolar.
Aquest curs s’ha iniciat també, a demanda del Ministeri de Salut, una campanya de vacunació contra la varicel·la destinada a l’alumnat entre 6è de primària i 4t de segona ensenyança (o cursos equivalents) que no hagi passat la malaltia prèviament ni hagi rebut dues dosis de la vacuna. Aquesta campanya es desplega al llarg de dos cursos escolars (2024-2025 i 2025-2026), amb l’objectiu d’arribar progressivament a tot l’alumnat escolaritzat i contribuir al control de l’increment de casos en alumnat no vacunat.
En aquest marc, durant el present curs s’han revisat i actualitzat les dades relatives a la varicel·la corresponents a tres cursos escolars, i s’ha administrat la vacuna als alumnes que l’han acceptada. En total, s’han administrat 286 vacunes.