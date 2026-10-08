Projecte Vida detecta deu joves amb problemes vinculats a criptomonedes i alerta dels riscos d’invertir digitalment

«Aquest any hem trobat 10 nois amb problemes vinculats a les criptomonedes i, a més, és el mateix perfil: nois joves, de màxim 31 anys». Així ho ha advertit aquest dijous la secretària executiva de Projecte Vida, Eva Tenorio, durant la presentació del cinquè Cicle de sensibilització, prevenció i reducció de riscos al Principat, una iniciativa impulsada amb el Comú d’Andorra la Vella i que enguany posa el focus en les addiccions vinculades a les inversions digitals, la perspectiva de gènere i les conseqüències de la violència sexual. Sobre les primeres, Tenorio ha alertat que «és molt insidiós perquè acaba sent una addicció com el joc, però molt invisibilitzada, perquè ells pensen que estan invertint», tot remarcant que la preocupació es limita sobretot a la manera com es presenten als joves, sovint amb missatges que prometen beneficis ràpids.
«En un temps i un futur tan incerts, veure titulars de fer-se ric sense treballar o fer-se diners fàcils són molt atractius i molt perillosos», ha remarcat la secretària executiva de Projecte Vida, qui ha precisat que la manca d’informació i d’educació financera pot incrementar la vulnerabilitat davant d’aquestes propostes. De fet, ha precisat que, entre els deu casos detectats enguany, encara no hi ha cap dona, tot i que és precisament el perfil de les dones el que més ha canviat, ja que han passat de contactar majoritàriament amb l’associació per problemes d’addicció dels seus familiars a fer-ho per situacions que pateixen elles mateixes: «Des de l’any passat i aquest, les dones demanen ajuda per a elles, en primera persona», considerant que dita evolució justifica incorporar la perspectiva de gènere a les activitats del cicle presentat.
«És molt insidiós perquè acaba sent una addicció com el joc […] En un temps i un futur tan incerts, veure titulars de fer-se ric sense treballar o fer-se diners fàcils són molt atractius i molt perillosos» – Eva Tenorio
En aquest sentit, Tenorio ha recordat que «un 80% de les dones que tenen problemes d’addicció han patit violències de qualsevol tipus durant la seva vida». Una realitat que, sota el seu parer, obliga a abordar les addiccions tenint en compte les experiències personals i els factors que poden afavorir-les: «Moltes vegades parlem de la substància, però la substància és la punta de l’iceberg». Altrament, i en ser qüestionada pel conjunt de persones que recorren a l’entitat, ha apuntat que en el que portem d’any ja s’ha igualat el volum d’atencions registrat durant tot el 2025, tot i admetre que «no sabem si és que hi ha més addicció o que la gent ens coneix més. No tenim dades estatals». «Els últims anys les mares que venen pels seus fills adolescents són per problemàtiques més complexes, perquè són policonsums», ha exposat també Tenorio.
Precisament, i davant d’aquesta realitat, la cinquena edició del cicle incorporarà tres ponents i comptarà amb activitats dirigides tant als professionals com a les famílies i els joves. La primera cita serà el dijous 15 d’octubre, amb l’educadora social i especialista en addiccions i gènere Patricia Martínez Redondo, qui oferirà la xerrada ‘Consumim igual? Gènere, diversitat i consum de drogues en adolescents i joves’. Els dies 9 i 10 de novembre serà el torn del doctor i investigador Hibai López-González, qui dedicarà dues activitats als riscos associats a les promeses d’enriquiment ràpid. Finalment, el cicle es tancarà el 16 de novembre amb Claudia Muñoz Campillo, activista, educadora i divulgadora social, la qual analitzarà la relació entre els abusos sexuals, els traumes i altres situacions de vulnerabilitat amb les addiccions i les conductes de risc.
«Un 80% de les dones que tenen problemes d’addicció han patit violències de qualsevol tipus durant la seva vida […] Moltes vegades parlem de la substància, però la substància és la punta de l’iceberg» – Eva Tenorio
En aquesta línia, la cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, ha destacat la voluntat de mantenir un programa que combini les formacions professionals, les xerrades per a famílies i els tallers destinats als joves, adaptant els espais a les necessitats de cada públic. Per aquest motiu, les activitats per a adolescents es desenvoluparan al Rusc, ja que «els volem en el seu entorn, en un lloc on també se sentin més còmodes per poder donar aquest espai d’informació i de diàleg que es busca». Així i tot, Tenorio ha fet una crida a les famílies, les quals «a vegades pensen que això no els pot afectar», perquè participin en les sessions per conèixer realitats que sovint queden allunyades de l’experiència dels adults. A més, i sobre la possibilitat d’organitzar més activitats al llarg de l’any, ha defensat que és preferible concentrar els ‘esforços’ en les problemàtiques detectades i garantir la participació, més tenint en compte les dificultats de conciliació.