L’INH obre dues noves convocatòries per adjudicar set pisos assequibles a Arinsal per entre 306 i 621 euros

L’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) ha aprovat dues noves convocatòries públiques per adjudicar un total de set habitatges de lloguer a preu assequible al conjunt residencial Ribasol Ski-Park d’Arinsal, amb rendes inicials que oscil·len entre els 305,98 i els 621 euros mensuals. Les dues ofertes inclouen cinc habitatges reduïts, un pis d’una habitació i un altre de dues habitacions, amb superfícies construïdes d’entre 37,59 i 76,29 metres quadrats. El termini per participar en els processos es va obrir ahir 28 d’octubre i finalitzarà el 12 de novembre.
La primera convocatòria comprèn cinc immobles distribuïts entre els blocs 1 i 2 del complex, quatre dels quals són habitatges reduïts, amb superfícies d’entre 37,59 i 37,76 metres quadrats i preus inicials de 305,98, 307,20, 307,37 i 307,20 euros mensuals. El cinquè pis té una superfície de 55,26 metres quadrats, disposa d’una habitació doble independent i s’ofereix per 449,82 euros. Els habitatges més petits integren la sala d’estar, el menjador, la cuina i el dormitori en un mateix espai, a més d’un bany, mentre que un d’aquests també incorpora una terrassa.
La segona oferta incorpora dos habitatges més situats al bloc 2. El primer és un pis reduït de 40,03 metres quadrats, amb sala menjador, cuina, dormitori i bany, i amb una renda inicial de 325,84 euros mensuals. El segon, de dimensions més grans, disposa de 76,29 metres quadrats, dues habitacions dobles, sala menjador amb cuina, bany i distribuïdor, amb un preu inicial de 621 euros mensuals.
Pel que fa a les característiques dels pisos, tots set han estat objecte d’una reforma integral i es lliuraran acabats de pintar, però sense mobiliari. Segons recullen els edictes, les cuines disposen únicament de vitroceràmica, forn i campana extractora, mentre que els edificis compten amb ascensor. Sis dels set habitatges també tenen assignat un traster, amb superfícies d’entre 1,74 i 2,69 metres quadrats i imports addicionals que oscil·len entre els 14,19 i els 21,95 euros mensuals.
Les convocatòries també informen de l’existència de 31 places d’aparcament al segon soterrani del conjunt residencial, amb una tarifa de 80 euros mensuals. Aquestes places estan destinades als adjudicataris dels habitatges dels blocs 1 i 2 que disposin de vehicle. En el cas de la primera oferta, s’estableix que, una vegada finalitzat tot el procediment d’adjudicació, les places que quedin disponibles es podran oferir a altres residents del complex o del poble d’Arinsal mitjançant noves convocatòries públiques. Pel que fa a la segona, es preveu que els participants puguin optar a les places que hagin quedat lliures després de les adjudicacions anteriors.
Quant al procediment, hi poden participar les persones que constaven inscrites al Registre de sol·licitants d’habitatges de preu assequible fins al 26 d’octubre. Les possibles víctimes de violència de gènere queden excloses d’aquesta publicació, mentre que les persones que hagin manifestat la voluntat de participar, però que no hagin estat preseleccionades per la composició de la llar o per la tipologia dels pisos disponibles, rebran una notificació desestimatòria. En aquests casos, disposaran de deu dies per presentar al·legacions, les quals seran resoltes pel ministeri responsable de l’habitatge o, per delegació, pel mateix INH.