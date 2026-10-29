Un curt debat sobre els treballadors estrangers queda a mig gas: «Avui no venia preparada per parlar d’això»

La pregunta sobre els certificats de trànsit per als treballadors estrangers ha acabat derivant aquest dijous al Consell General en un estira-i-arronsa entre la consellera socialdemòcrata Susanna Vela i la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, després que la primera ampliés el debat a les dificultats d’accés a l’espai Schengen i al funcionament de la prova pilot de contractació en origen. Un gir que no ha agradat a la titular de la cartera, qui ha considerat «una miqueta deslleial fer una pregunta sobre certificats de trànsit i que després em diguin 50.000 preguntes sobre la contractació en origen per a les quals jo no venia preparada».
La discrepància s’ha fet especialment evident quan Vela ha demanat quins protocols està preparant Inspecció de Treball per comprovar que les empreses compleixin les condicions laborals i d’allotjament dels treballadors contractats en origen. «Si m’hagués dit la senyora Vela que avui parlaríem de contractació en origen, li hauria portat totes les dades, però avui no vinc preparada», ha replicat Molné, oferint-se a facilitar-li posteriorment la informació. La socialdemòcrata ha defensat que no es tractava de cap deslleialtat, ja que «estem parlant d’immigració i de diferents modalitats en què les persones poden venir a treballar al nostre país», i ha avançat que presentarà una pregunta escrita o una demanda d’informació.
Malgrat aquest desacord, la ministra ha reconegut que la prova pilot de contractació en origen, la qual preveu fins a 450 autoritzacions per a la temporada d’hivern, només havia rebut una desena de sol·licituds. Així, ha admès que «és veritat que ha començat molt a poquet a poquet», atribuint-ho al caràcter nou del mecanisme i al fet que el gruix dels temporers no arriba fins al novembre. Vela, però, ha considerat que aquesta acollida inicial hauria de fer reflexionar tant l’Executiu com el sector empresarial. En resposta, Molné ha explicat que ja s’ha reunit amb la patronal per analitzar les causes de la baixa participació i que el Govern està disposat a introduir ajustaments després de la prova pilot.
Pel que fa a la qüestió inicial, Vela ha posat sobre la taula les dades de l’associació Argentinos en Andorra, segons les quals unes 470 persones no haurien pogut arribar al Principat durant l’últim any, 110 de les quals haurien estat rebutjades a la frontera. La consellera ha precisat que no es tracta de xifres oficialment verificades i ha demanat al Govern que n’investigui l’abast. «No hem aconseguit dades concretes, fiables i contrastades que indiquin que existeix aquest problema», ha replicat la titular de Justícia i Interior, qui ha assegurat que l’Executiu ha contactat tant amb l’associació com amb representants empresarials sense poder confirmar les incidències denunciades.
En aquest sentit, la ministra ha aclarit que actualment les cartes d’invitació només s’emeten en determinats casos de reagrupament familiar i que no es preveu ampliar-ne l’ús als temporers mentre no es constati una problemàtica concreta. També ha recordat que l’entrada a l’espai Schengen depèn de les autoritats frontereres dels països corresponents i que «la carta d’invitació és una cosa que facilita el trànsit, però que tampoc el garanteix».
El debat ha acabat incorporant una altra qüestió quan la consellera Laia Moliné ha advertit de presumptes falsificacions de certificats de trànsit. En resposta, Molné ha assegurat que el Govern no n’ha detectat cap cas, però s’ha compromès a consultar les autoritats dels països veïns per comprovar aquesta informació i estudiar possibles mesures de prevenció.