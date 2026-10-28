Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El Comú d’Andorra la Vella sotmetrà a exposició pública aquest dijous el pla parcial del Prat d’Emprivat. | Comú d'Andorra la Vella / Tony Lara
Alex Montero Carrer
Transformació urbanística

El Prat d’Emprivat comptarà amb un gran bulevard verd, amb prop de 6.000 metres quadrats destinats als vianants

El comú exposarà públicament el pla parcial dijous amb una cessió de terreny del 28,9% i un pàrquing soterrat de fins a 120 places per planta

El Comú d’Andorra la Vella sotmetrà a exposició pública aquest dijous el pla parcial del Prat d’Emprivat, el qual preveu la creació d’un gran bulevard verd per a vianants que es convertirà en l’eix central de la zona una vegada s’urbanitzi. La proposta contempla 5.431 metres quadrats destinats al passeig i 511 metres quadrats addicionals d’espais verds, amb zones enjardinades, arbrat i àrees de convivència. El projecte també busca afavorir l’activitat comercial i de lleure mitjançant un espai públic que faciliti els desplaçaments a peu i doni més protagonisme als establiments situats a les plantes baixes dels edificis.

El futur bulevard incorporarà també l’ampliació de les voravies a les façanes dels carrers Consell d’Europa i del Valira, amb amplades d’entre quatre i sis metres, per millorar la comoditat i la seguretat dels vianants. El disseny preveu donar continuïtat als recorreguts a peu i combinar els espais de passeig amb les zones verdes i les superfícies destinades a l’activitat comercial. Aquesta ordenació forma part del desenvolupament d’una unitat d’actuació inclosa en el Pla d’urbanisme del 2017, sobre la qual el comú i els propietaris han treballat per introduir modificacions en la distribució dels espais i les condicions d’edificació.

El futur bulevard incorporarà també l’ampliació de les voravies a les façanes dels carrers Consell d’Europa i del Valira, amb amplades d’entre quatre i sis metres

Una de les principals modificacions respecte al planejament inicial és l’increment de la cessió de terreny destinada a espais públics, que passa del 15% previst el 2017 al 28,9%. El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, ha destacat que «hem aconseguit acordar amb els propietaris una cessió superior al que preveia el planejament del 2017 i, alhora, incorporar en aquest projecte les directrius del futur Pla d’ordenació i urbanisme parroquial, que actualment es troba en fase d’exposició pública». En aquest sentit, González ha remarcat que «és un pas important per avançar cap al model de parròquia que volem, amb un urbanisme més equilibrat, més espais verds i més superfície pública per a les persones».

El pla parcial també inclou la construcció d’un aparcament públic soterrat sota el vial principal, amb una capacitat estimada d’entre 100 i 120 places per planta. Aquesta infraestructura permetrà habilitar accessos compartits amb els aparcaments dels edificis privats, de manera que es pugui reduir la presència de guals a les façanes comercials. Val a dir que la Junta de Govern del comú ja ha donat el vistiplau tant al pla parcial com al projecte de reparcel·lació de la unitat d’actuació. La documentació se sotmetrà a exposició pública durant un termini de vint dies a partir d’aquest dijous, període en què es podrà consultar la proposta urbanística.

Comparteix
Notícies relacionades
El presumpte autor del feminicidi de la Comella seguia un programa contra les conductes violentes des del 2025
La reforma de l’avortament divideix els grups, entre el «pas endavant» de DA i l’«oportunitat perduda» de Concòrdia
L’INH obre dues noves convocatòries per adjudicar set pisos assequibles a Arinsal per entre 306 i 621 euros

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Política, Societat
Andorra suma 23 metges en només nou mesos i obre la porta a poder ampliar la presència d’especialistes estrangers
  • Política, Societat
Escalé posa en dubte l’estudi ambiental del mirador de l’Alt de la Capa per una referència a un parc eòlic inexistent
  • Política, Societat
Un curt debat sobre els treballadors estrangers queda a mig gas: «Avui no venia preparada per parlar d’això»
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Una nova línia d’autobús entre el Pas de la Casa i Encamp s’incorporarà a la flota com a reforç per a la temporada alta
  • Parròquies, Societat
El Prat d’Emprivat comptarà amb un gran bulevard verd, amb prop de 6.000 metres quadrats destinats als vianants
  • Economia, Parròquies
Caldea es prepara per estrenar al desembre el seu primer hotel amb 39 habitacions i una suite dúplex a la torre
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu