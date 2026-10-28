El Prat d’Emprivat comptarà amb un gran bulevard verd, amb prop de 6.000 metres quadrats destinats als vianants

El Comú d’Andorra la Vella sotmetrà a exposició pública aquest dijous el pla parcial del Prat d’Emprivat, el qual preveu la creació d’un gran bulevard verd per a vianants que es convertirà en l’eix central de la zona una vegada s’urbanitzi. La proposta contempla 5.431 metres quadrats destinats al passeig i 511 metres quadrats addicionals d’espais verds, amb zones enjardinades, arbrat i àrees de convivència. El projecte també busca afavorir l’activitat comercial i de lleure mitjançant un espai públic que faciliti els desplaçaments a peu i doni més protagonisme als establiments situats a les plantes baixes dels edificis.
El futur bulevard incorporarà també l’ampliació de les voravies a les façanes dels carrers Consell d’Europa i del Valira, amb amplades d’entre quatre i sis metres, per millorar la comoditat i la seguretat dels vianants. El disseny preveu donar continuïtat als recorreguts a peu i combinar els espais de passeig amb les zones verdes i les superfícies destinades a l’activitat comercial. Aquesta ordenació forma part del desenvolupament d’una unitat d’actuació inclosa en el Pla d’urbanisme del 2017, sobre la qual el comú i els propietaris han treballat per introduir modificacions en la distribució dels espais i les condicions d’edificació.
El futur bulevard incorporarà també l’ampliació de les voravies a les façanes dels carrers Consell d’Europa i del Valira, amb amplades d’entre quatre i sis metres
Una de les principals modificacions respecte al planejament inicial és l’increment de la cessió de terreny destinada a espais públics, que passa del 15% previst el 2017 al 28,9%. El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, ha destacat que «hem aconseguit acordar amb els propietaris una cessió superior al que preveia el planejament del 2017 i, alhora, incorporar en aquest projecte les directrius del futur Pla d’ordenació i urbanisme parroquial, que actualment es troba en fase d’exposició pública». En aquest sentit, González ha remarcat que «és un pas important per avançar cap al model de parròquia que volem, amb un urbanisme més equilibrat, més espais verds i més superfície pública per a les persones».
El pla parcial també inclou la construcció d’un aparcament públic soterrat sota el vial principal, amb una capacitat estimada d’entre 100 i 120 places per planta. Aquesta infraestructura permetrà habilitar accessos compartits amb els aparcaments dels edificis privats, de manera que es pugui reduir la presència de guals a les façanes comercials. Val a dir que la Junta de Govern del comú ja ha donat el vistiplau tant al pla parcial com al projecte de reparcel·lació de la unitat d’actuació. La documentació se sotmetrà a exposició pública durant un termini de vint dies a partir d’aquest dijous, període en què es podrà consultar la proposta urbanística.