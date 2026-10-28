Caldea es prepara per estrenar al desembre el seu primer hotel amb 39 habitacions i una suite dúplex a la torre

El Caldea Hotel ja és una realitat. El complex turístic ultima les obres de construcció i obrirà les seves portes al desembre, moment en què ja podrà allotjar hostes. La grua que ha donat servei a l’obra de construcció de l’hotel es retirarà la setmana vinent, mentre continuaran amb els treballs tècnics i d’interiorisme. Des del centre, afirmen que la inauguració d’aquest hotel representa «un pas decisiu en l’evolució de Caldea cap a un model de resort integral, en què aigües termals, allotjament, gastronomia, esport i experiències de benestar com ara els tallers wellness i els espectacles amb acròbates funcionaran de manera connectada».
El nou hotel disposarà de 39 habitacions distribuïdes al llarg de catorze plantes, totes amb vistes panoràmiques. L’oferta d’allotjament s’estructurarà en cinc categories, pensades per oferir diferents experiències de confort i exclusivitat. Així doncs, hi haurà set Cozy Room, habitacions íntimes i acollidores, i catorze Comfort Room, més àmplies. L’hotel comptarà també amb quinze Deluxe Suite, equipades amb banyera al peu del llit; tres Panoramic Suite, situades a les plantes superiors de la torre, i una suite dúplex amb un balcó, batejada com The Iconic Duplex, la qual coronarà l’edifici i oferirà una experiència d’allotjament singular.
Així doncs, el Caldea Hotel es posicionarà com un establiment ‘lifestyle’ de quatre estrelles, amb una proposta concebuda perquè l’allotjament funcioni com una porta d’entrada a una experiència global de benestar. El director de Caldea, Miguel Pedregal, ha explicat que el resort busca oferir un model de benestar «allunyada dels balnearis tradicionals». «Fem un pas més: oferim la possibilitat d’allotjar-se a la torre, gaudir de l’spa i del gimnàs sense límits, desconnectar amb els tractaments més innovadors sense sortir de l’edifici, i descobrir Andorra des de la mirada d’una marca molt legitimada», ha expressat el dirigent.