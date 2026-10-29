La reforma de l’avortament divideix els grups, entre el «pas endavant» de DA i l’«oportunitat perduda» de Concòrdia

La modificació del Codi Penal per despenalitzar les dones que decideixin interrompre voluntàriament l’embaràs ha provocat les primeres reaccions entre els grups parlamentaris, amb valoracions diferents sobre l’abast de la reforma i les condicions per tirar-la endavant. Des de Concòrdia, la consellera general Maria Àngels Aché ha qüestionat l’abast de la iniciativa i ha defensat que la despenalització hauria d’incloure també els professionals sanitaris que practiquin interrupcions voluntàries de l’embaràs. «Per a nosaltres no és un avenç, és un petit pas. Despenalitzar només la dona no és un avenç per a nosaltres», ha afirmat.
«Penso que s’ha desaprofitat l’oportunitat de tenir un Papa que era força progressista i que ens havia donat obertura a una possible despenalització, fins i tot per al facultatiu», ha declarat Aché, qui ha reiterat que les prioritats de Concòrdia passen tant per eliminar les conseqüències penals per als metges com per incorporar la interrupció voluntària de l’embaràs a la cartera de serveis sanitaris. Preguntada sobre si un eventual Govern encapçalat per la seva formació reprendria les converses amb el Vaticà, ha reconegut que «possiblement es reobriria», atès que aquestes dues qüestions formen part de les prioritats polítiques del partit.
«Penso que s’ha desaprofitat l’oportunitat de tenir un Papa que era força progressista i que ens havia donat obertura a una possible despenalització, fins i tot per al facultatiu» – Maria Àngels Aché
Per altra banda, la presidenta del grup parlamentari Andorra Endavant, Carine Montaner, ha posat el focus en el procediment institucional i en la necessitat que el copríncep episcopal conegui el contingut de la reforma abans que iniciï la tramitació parlamentària: «Hi ha unes formes institucionals a respectar i, per tant, pensem que el ministre havia d’enviar el text a la mitra», tot insistint que «és molt important que, abans d’entrar-lo a tràmit parlamentari, la mitra tingui el text i li pugui donar el vistiplau. Això és fonamental perquè es tracta de mantenir el coprincipat o no». En aquesta línia, Montaner ha expressat la voluntat de conèixer «la versió» del copríncep episcopal i ha advertit que «si no té el text la mitra, és un problema». Així, ha concretat que, si no se li ha fet arribar la proposta o si la mitra es mostra «molesta», el seu grup no donarà suport a la reforma.
Per la seva banda, la presidenta suplent del grup parlamentari Demòcrata, Maria Martisella, ha defensat la reforma impulsada pel Govern i ha reivindicat que respon als compromisos electorals de la formació. «És un pas endavant», ha assegurat, tot recordant que el programa electoral de Demòcrates ja preveia «eximir de responsabilitat la dona» que decidís interrompre l’embaràs. En aquest sentit, ha considerat que «el ministre ha seguit aquestes premisses», a més de valorar el desenvolupament de les negociacions que han precedit la proposta legislativa, les quals, segons ha dit, s’han dut a terme de manera «tranquil·la, amb calma i amb discreció».