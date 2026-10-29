Andorra suma 23 metges en només nou mesos i obre la porta a poder ampliar la presència d’especialistes estrangers

Govern està disposat a estudiar nous mecanismes per protegir els metges davant possibles pressions dels pacients a l’hora de concedir baixes laborals, així com a ampliar les facilitats perquè especialistes establerts a l’estranger puguin exercir puntualment a Andorra. Així ho ha exposat el cap de Govern, Xavier Espot, durant la sessió de control d’aquest dijous al Consell General, en resposta a dues preguntes de la consellera d’Andorra Endavant Noemí Amador sobre el funcionament del sistema sanitari.
Pel que fa a les baixes mèdiques, Amador ha proposat que els facultatius efectuïn la valoració clínica, però que sigui la CASS qui validi posteriorment la incapacitat laboral, amb un canal confidencial perquè els professionals puguin comunicar possibles pressions. «No es tractaria, per tant, d’establir una validació prèvia i sistemàtica de totes les baixes, sinó de reforçar els mecanismes de coordinació i control en aquells casos en què existeixin dubtes justificats», ha respost Espot, qui ha mencionat que la CASS ja ha duplicat els metges encarregats del control de les baixes, passant de tres a sis, i que es treballa amb el Col·legi de Metges per establir criteris més objectius, especialment en les incapacitats relacionades amb la salut mental.
Quant a la incorporació d’especialistes estrangers, Espot ha recordat que la legislació ja permet que determinats metges establerts fora del Principat exerceixin fins a 90 dies anuals dins el sistema sanitari públic. En aquesta línia, fins a l’1 d’octubre d’enguany s’havien concedit 12 habilitacions especials, 10 prolongacions i autoritzacions per exercir fins a 90 dies a 11 professionals, concretament 10 cardiòlegs i un radiòleg. «Estem disposats a continuar estudiant i adaptant aquests mecanismes quan les necessitats assistencials ho justifiquen», ha afirmat, després que Amador demanés anar més enllà i facilitar que els especialistes liberals puguin passar consulta periòdicament en centres autoritzats.
El cap de l’Executiu també ha destacat que el nombre de metges en actiu ha passat de 392 a finals del 2025 a 415 el setembre d’aquest 2026. És a dir, un increment de 23 professionals. D’altra banda, davant una pregunta de la consellera de Concòrdia Núria Segués, ha avançat que el SAAS estudia incorporar nous tractaments i especialitats a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, entre els quals ha esmentat l’angiologia i la cirurgia traumàtica. Tanmateix, ha remarcat que qualsevol ampliació haurà de garantir una qualitat assistencial, com a mínim, equivalent a la dels centres estrangers on actualment es deriven els pacients.