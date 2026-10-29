Escalé posa en dubte l’estudi ambiental del mirador de l’Alt de la Capa per una referència a un parc eòlic inexistent

El president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, ha posat en dubte aquest dijous al Consell General el rigor de l‘estudi d’impacte ambiental del projecte de mirador escènic de l’Alt de la Capa, després de detectar que el document fa referència a un parc eòlic inexistent a la zona. En concret, el conseller ha assenyalat que, a la pàgina 66, l’estudi considera compatible l’impacte sobre la hidrologia perquè «no hi ha cursos d’aigua propers a la zona del parc eòlic». «No hi ha cap parc eòlic a la Capa. Pot ser que segments de l’estudi d’impacte hagin estat copiats i enganxats dels estudis d’impacte ambiental del projecte de parc eòlic del Maià?», ha qüestionat Escalé al ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal.
Tanmateix, el titular de la cartera ministerial ha aclarit que «l’estudi d’impacte ambiental no l’ha redactat el Govern, l’ha redactat el promotor, en tot cas el Comú de la Massana, a través d’una empresa d’enginyeria», insistint que «si hi ha un defecte de forma, no és culpa de Govern. En tot cas és culpa d’aquesta empresa privada que ha redactat aquest informe». Així mateix, ha defensat que la responsabilitat del ministeri que encapçala és examinar l’estudi i detectar les mancances que pugui presentar, motiu pel qual ja s’ha requerit a la corporació comunal que aporti informació complementària sobre diversos aspectes del projecte.
«Es tracta d’un projecte que simbolitza, per a molta gent del nostre país, el model de creixement d’Andorra», ha manifestat posteriorment Escalé, fent també memòria de les mobilitzacions ciutadanes contra la construcció d’una estructura de 21 metres de diàmetre i vuit metres d’alçada. Així, el candidat a cap de Govern ha defensat que l’Executiu disposa de marge per denegar el projecte per motius ambientals o paisatgístics i ha reclamat que es reconsideri el criteri favorable emès fins ara. «Ens agradaria veure un Govern responsable que vetlla pel territori, i que ho fa independentment de qui governa la parròquia que estigui proposant el projecte», ha etzibat.
Casal, per la seva banda, ha volgut deixar clar que «Govern no ha aprovat aquesta infraestructura», ja que l’avaluació ambiental continua en curs. Segons ha detallat, el termini de consulta pública i presentació d’al·legacions finalitzarà el novembre i, posteriorment, s’hauran d’examinar les aportacions rebudes abans d’emetre la declaració definitiva. «El procediment no s’ha acabat. Després haurem de recollir aquestes al·legacions, les haurem de contestar, i més endavant fer la declaració ambiental en un sentit o en un altre», ha subratllat, estimant que encara queden aproximadament dos mesos de feina.
Un altre dels punts de discrepància ha estat l’elecció de l’emplaçament. Escalé ha assegurat que, segons la informació que li han traslladat des dels equips tècnics del comú massanenc, la ubicació de l’Alt de la Capa s’hauria recomanat durant les converses amb l’Administració: «Va ser Govern qui va suggerir la Capa com a emplaçament d’aquest projecte?», una afirmació que Casal ha negat. «Hi va haver diverses converses informals al voltant de diversos emplaçaments, però en cap cas l’Executiu no va decidir ni va proposar un emplaçament en concret«, detallant que també s’havien valorat el Roc del Tut, el coll de la Botella i la serra dels Aspres, però que la decisió de presentar el projecte a l’Alt de la Capa correspon al promotor.
Finalment, davant la petició de Concòrdia de reconsiderar el projecte pel malestar que ha generat entre una part dels veïns d’Arinsal, el ministre ha reconegut que pot entendre les inquietuds ciutadanes i ha assegurat que Govern està disposat a estudiar alternatives amb les administracions que ho vulguin. Tanmateix, ha reiterat que «nosaltres no som els promotors d’aquesta infraestructura i, per tant, nosaltres no podem decidir si va allà o no va allà». En relació amb això, ha insistit que qualsevol decisió ambiental definitiva s’haurà d’adoptar un cop finalitzat el període d’al·legacions i completada l’avaluació corresponent.