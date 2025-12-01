Projecte Vida apunta contradiccions en el sistema públic d’addiccions i critica l’expulsió de pacients en recaiguda

Projecte Vida ha publicat aquest dimarts una anàlisi tècnica sobre el funcionament del sistema públic d’addiccions, elaborada a partir de les respostes oficials del Ministeri de Salut i de les dades de l’Enquesta Nacional de Salut d’Andorra 2024. En aquest sentit, l’entitat assenyala “contradiccions greus” entre el marc declaratiu del Govern i les pràctiques que s’apliquen actualment.
Segons el Govern, les recaigudes formen part dels “patrons d’evolució habituals” i del procés de rehabilitació. Tot i això, Projecte Vida remarca que “falta un protocol documentat per a la gestió de recaigudes”, malgrat que la ministra de Salut, Helena Mas, afirmés que les recaigudes s’integren en el procés terapèutic. L’entitat apunta que la pràctica operativa actual “comporta expulsions sistemàtiques de l’hospital de dia durant set dies en cas de recaiguda, just en el moment de màxima vulnerabilitat clínica”, fet que considera una “contradicció directa entre el marc declaratiu i el funcionament real del dispositiu”.
En el seu informe, Projecte Vida recorda que les directrius internacionals de l’UNODC i l’OMS estableixen que les recaigudes “no han de comportar mesures punitives, sinó ajustaments del pla terapèutic, continuïtat del suport i reforç del vincle clínic”. Segons aquestes normes, els trastorns addictius són “crònics i recidivants” i la resposta adequada és ampliar l’atenció, no interrompre-la.
L’entitat també destaca mancances en el registre de dades, assegurant que el sistema no recull informació essencial, com abandonaments, reincorporacions, motius de retorn, durada dels processos o resultats terapèutics. A més, les visites que es produeixen després de sis mesos sense seguiment actiu es registren com a primeres visites, sense diferenciar nous casos de reincorporacions. “Aquesta limitació dificulta l’avaluació real del circuit assistencial”, conclou Projecte Vida.
Pel que fa als horaris, l’anàlisi remarca que el sistema públic d’addiccions no ofereix atenció al vespre, nit ni caps de setmana, fet que pot complicar l’accés al tractament per a determinats col·lectius. Aquestes dificultats, segons l’entitat, s’accentuen quan s’observen les dades de l’ENSA 2024, que “mostra diferències socials i de gènere en diversos indicadors de salut i ús de serveis”, fet que es reflecteix també en l’accés al tractament.
Projecte Vida posa un èmfasi especial en les dones en situació socioeconòmica més vulnerable. Segons l’anàlisi, aquest és “el grup amb més risc i, al mateix temps, el que disposa de menys flexibilitat horària i més dificultats per complir un sistema assistencial rígid”. L’entitat alerta que aquestes persones “són les més penalitzades per les expulsions derivades d’una recaiguda”, just en un moment de necessitat de suport, estabilitat i continuïtat terapèutica.