L’UCA registra 879 pacients durant el 2024, el volum més alt en cinc anys i un increment del 51% respecte al 2020

La Unitat de Conductes Addictives (UCA) va atendre durant l’any passat fins a 879 pacients. Es tracta de la xifra més alta registrada des del 2020. De fet, el nombre de pacients ha crescut un 51% en només cinc anys, passant de les 583 persones que es van atendre el 2020 a les 879 de l’any passat. Aquestes són algunes de les dades que la ministra de Salut, Helena Mas, ha traslladat per escrit al conseller general socialdemòcrata, Pere Baró, qui demanava al Govern sobre els efectius amb els quals compta l’UCA i l’activitat del servei durant els darrers anys.
En aquest sentit, la ministra explica que durant l’any passat 48 persones ingressades a la Unitat d’Hospitalització van obtenir l’alta per part de l’UCA (el 19,75% del total dels pacients hospitalitzats a la Unitat d’Hospitalització de Salut Mental d’adults), les quals han generat 65 ingressos hospitalaris (el 19,17% del total d’ingressos a la Unitat d’Hospitalització de Salut Mental). Tot i això, des de Salut es recorda que després de l’hospitalització, que inclou el procés de desintoxicació, els pacients han continuat fent un seguiment a consultes externes o a l’hospital de dia per a la fase de deshabituació, la qual és una fase de llarga durada.
Després de l’hospitalització, que inclou el procés de desintoxicació, els pacients han continuat fent un seguiment a consultes externes o a l’hospital de dia per a la fase de deshabituació, la qual és una fase de llarga durada
Baró també demanava pels pacients que han abandonat el tractament abans d’acabar-lo. En aquest sentit, des de Salut es recorda que «els trastorns per dependències a substàncies, com les altres addiccions, són condicions d’evolució crònica» i, per tant, «es tracta d’un procés complex, progressiu, no lineal». Per aquest motiu, «actualment, no es disposa d’informació sobre el nombre de pacients que abandonen el tractament, ja que aquestes dades no són explotables en el marc de l’HCCA. No obstant això, cal assenyalar que s’està treballant en la millora de la qualitat del registre de dades vinculades a aquests processos».
Pel que fa al personal, des de Salut s’apunta que l’equip de l’UCA està integrat actualment per deu professionals. A més, i arran del canvi d’ubicació recent al nou Centre Comunitari de Salut Mental i Addiccions, el mes de setembre passat, l’UCA també disposa d’un equip d’administratius que donen suport addicional segons les necessitats dels diversos serveis del centre. Ara com ara, des del Govern no es plantegen un increment de recursos humans, ja que «es dona resposta a les peticions en un termini de set dies entre la demanda i la resposta assistencial».