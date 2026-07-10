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  • El copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, dirigint la missa homenatge. | SFGA / JAViladot
Sergi Gil
  • Societat
Solidaritat espiritual

Pregàries i un missatge d’esperança per Veneçuela a la missa en solidaritat a les víctimes i afectats pel terratrèmol

La celebració dirigida per Serrano Pentinat, la qual ha reunit alguns veneçolans residents i altres entitats, ha donat suport espiritual a les víctimes

L’església de Sant Esteve ha acollit aquest divendres la missa en solidaritat al poble de Veneçuela pels terratrèmols que han afectat el país. Organitzada per l’Associació de Residents i Empatitzants de Veneçuela al Principat d’Andorra (AREVPA), amb el suport de l’església de les Valls d’Andorra, i amb la col·laboració de la Confraria de Nostra Senyora de Fàtima al Principat, la missa l’ha dirigit el bisbe d’Urgell i copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, qui durant l’eucaristia ha recordat a les víctimes i desapareguts, així com ha expressat el seu suport i condol cap a les famílies veneçolanes i totes les persones que participen en les tasques de rescat. «El que volem mostrar aquesta tarda és que encara que ens trobem a molts quilòmetres de distància de Caracas o de La Guaya, estem prop perquè acompanyem a aquestes famílies que han perdut als seus familiars», ha dit Serrano en el seu discurs.

«Preguem perquè la nostra vida sigui un sisme d’amor que ens faci donar el millor que tenim de nosaltres. És en aquesta humanitat ferida on Déu es fa present» – Josep Lluís Serrano

Per altra banda, el mossèn Ramon Sàrries, també present a l’acte, ha volgut enviar un missatge d’esperança i fortalesa cap als afectats. «No pots enfonsar-te. Ens hem de refer i hem de mirar amb esperança tot i les adversitats. No podem dominar la natura, però no ens hem de deixar enfonsar i hem de seguir endavant», ha declarat, tot assegurant que encara que la missa està destinada al reconeixement de les persones afectades pel terratrèmol, també ha de servir per prendre consciència sobre aquesta catàstrofe humana i recol·lectar fons que seran destinats a ajudar a les víctimes del sisme.

La celebració, a la qual s’hi han apropat més d’una vintena de persones, també ha anat acompanyada d’oracions i pregàries, juntament amb una crida a la Mare de Déu per donar confort a tots aquells que se senten desconsolats davant la tragèdia, recordant que, tal com ha declarat el copríncep episcopal, «la humanitat no pot donar l’esquena al patiment».

La campanya per ajudar les víctimes de Veneçuela ja ha recaptat un total de 17.000 euros en donacions particulars

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