La campanya per ajudar les víctimes de Veneçuela ja ha recaptat un total de 17.000 euros en donacions particulars

La resposta solidària dels andorrans davant la tragèdia que viu Veneçuela continua en augment. O això sembla després de comprovar que Càritas Andorrana ja ha recaptat 17.000 euros en donacions particulars per ajudar a les víctimes dels terratrèmols del passat 24 de juny, una xifra que encara podria augmentar amb la col·lecta celebrada aquest divendres a l’església de Sant Esteve i amb l’aportació extraordinària de 20.000 euros aprovada aquesta setmana pel Govern.
«Fa falta de tot: reconstrucció, sanitat…», ha resumit la presidenta de l’entitat, Anna Maria Villas, qui ha indicat que l’entitat ja havia fet arribar una primera ajuda d’emergència de 25.000 euros procedent dels seus propis fons, mentre que les aportacions de particulars continuen obertes tant a través dels tres bancs del país com del Bizum solidari. En aquest sentit, els recursos es distribueixen mitjançant Càritas Internacional i Càritas Veneçuela per garantir que aquests arribin directament als afectats: «Com més puguem recollir, millor, perquè aquestes catàstrofes no s’acaben els primers dies; la reconstrucció serà molt llarga», ha afegit Villas.
«Fa falta de tot: reconstrucció, sanitat… […] Com més puguem recollir, millor, perquè aquestes catàstrofes no s’acaben els primers dies; la reconstrucció serà molt llarga» – Anna Maria Villas
En una línia semblant s’ha expressat el copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, encarregat de presidir la missa, la qual ha sigut impulsada conjuntament per l’Associació de Residents i Empatitzants de Veneçuela al Principat d’Andorra (AREVPA) i el propi Bisbat d’Urgell. Així, el copríncep ha destacat que la celebració vol ser «un acte de recolzament i de proximitat al poble de Veneçuela», amb un record especial «per als difunts, per als que encara no han estat trobats i per als veneçolans que viuen aquí al país i que han perdut familiars».
Finalment, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha recordat que els dos terratrèmols han deixat prop de 4.000 víctimes mortals, més de 16.000 ferits i milers de persones que han perdut casa seva: «Ens trobem clarament davant d’una emergència humanitària», ha afirmat, tot i apuntar que, a hores d’ara, l’Executiu no té constància que hi hagués andorrans o residents al Principat afectats directament pels sismes. Tanmateix, i tal com ja va confirmar el president de l’AREVPA, Reinaldo Márquez, Tor ha lamentat que sí que hi ha famílies veneçolanes establertes a Andorra que han perdut éssers estimats o tenen familiars damnificats per la catàstrofe.