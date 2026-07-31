El Col·legi Oficial de Fisioterapeutes d’Andorra es converteix en el 41è membre del Pacte nacional de salut

El Pacte nacional per a la qualitat, l’eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari suma un nou membre, el Col·legi Oficial de Fisioterapeutes d’Andorra (COFA). Així, l’acord compta amb la participació de 41 membres de partits polítics, grups parlamentaris, entitats públiques, col·legis professionals i associacions. L’entrada s’ha oficialitzat amb la signatura del Pacte per part de la ministra de Salut, Helena Mas, i el degà del Col·legi, Théo Rogue.
Mas ha valorat molt positivament l’adhesió del COFA per treballar conjuntament «pel futur del nostre sistema de salut», ampliant el nombre de veus que conformen l’acord que té com a objectiu establir les bases del sistema sanitari per als pròxims anys i «fer-ho des d’una visió global i pluridisciplinària, buscant l’interès general». El Pacte, segons Mas, representa el consens entre diversos actors pel manteniment d’un sistema sanitari públic de qualitat i eficient, basat en la corresponsabilitat, l’equitat, la solidaritat i la lliure elecció de professionals.
Mas valora molt positivament l’adhesió del COFA per treballar conjuntament «pel futur del nostre sistema de salut»
Per la seva banda, la junta directiva del Col·legi Oficial de Fisioterapeutes ha exposat que l’adhesió «reafirma el nostre compromís amb la millora contínua del sistema sanitari andorrà, aportant la visió i l’expertesa de la fisioteràpia per avançar cap a un model assistencial de més qualitat, més eficient i més sostenible». A més, «es dona compliment a la decisió adoptada pels col·legiats durant la darrera assemblea general, en què es va manifestar de manera favorable la voluntat que el COFA passés a formar part d’aquest espai de treball, diàleg i consens».
El Pacte conté 162 línies d’acció, de les quals el 71% s’han completat i s’han continuat desenvolupant i el 26% s’estan desenvolupant, restant així un 3% pendent d’iniciar-se. Entre les accions completades, destaquen les inversions de prop de 9,15 milions d’euros en els equipaments de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell el darrer any, l’aprovació del Pla oncològic nacional 2026-2030, la posada en marxa del calendari de vacunació per a les persones adultes o l’obertura de les llars amb suport i suport a la mateixa llar per a usuaris de salut mental o la creació de la unitat de patologia mamària.