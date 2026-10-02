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  • L'equip de manteniment, a l'interior del canal Valira. | FEDA
Sergi Gil Bosch
  • Societat
Treball de manteniment

La central hidroelèctrica d’Encamp recupera el funcionament després de sis setmanes aturada per manteniment

FEDA substitueix les rodes Pelton de dos dels tres grups hidroelèctrics i repara la vàlvula del tercer després de buidar la canonada d’Engolasters

La central hidroelèctrica d’Encamp ha recuperat el seu funcionament després d’una aturada de sis setmanes per treballs de manteniment que van implicar el buidatge del canal Valira, així com la substitució i reparació d’alguns components dels tres grups hidroelèctrics. Tanmateix, abans de tornar a posar-la en funcionament, es va procedir a reomplir la presa de Ransol, i durant aquest temps els equips de manteniment van treballar de manera conjunta amb el suport d’EDF Hydro per substituir les rodes Pelton dels grups 2 i 3, una actuació que va implicar el redisseny dels recanvis per ajustar-los a unes peces dissenyades originalment als anys 30 del segle passat.

Des de FEDA asseguren que la maniobra requerida per aixecar aquestes rodes va ser especialment delicada, destacant d’aquesta manera el nou procés d’anivellació de la plataforma, el doble assegurament de la roda, el control de la zona d’exclusió i el reforç de l’estructura de suport, que van ajudar a reduir el risc durant les diferents fases de l’hissat i el muntatge. Pel que fa a la reparació de la vàlvula de peu del grup 1, la parapública assenyala que va ser necessari buidar la canonada forçada que connectava amb el llac d’Engolasters per tal de poder substituir-la.

En aquest sentit, també apunten que el manteniment del canal Valira és clau per anticipar possibles afectacions i garantir que no es generin problemes que puguin comprometre la integritat o el bon funcionament del canal, a la vegada que assenyalen que aquests treballs eviten possibles fuites d’aigua o altres incidències que puguin perjudicar no només la producció d’electricitat, sinó també l’abastiment d’aigua del llac d’Engolasters.

Els equips duent a terme les tasques de manteniment. | FEDA
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