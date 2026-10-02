Concòrdia qüestiona Govern per no haver rebutjat cap permís de residència per manca del nivell A1 de català

Concòrdia ha posat el focus en l’aplicació efectiva del requisit del nivell A1 de català per obtenir la primera renovació de determinats permisos de residència, obligatori des del 26 d’abril del 2026. El grup parlamentari considera que la normativa no s’estaria aplicant com estableixen la Llei qualificada d’immigració i la Llei de la llengua pròpia i oficial després que la ministra de Cultura expliqués públicament que, fins ara, no s’ha denegat cap renovació d’un permís de residència i treball per no haver acreditat aquest nivell de català.
Davant d’aquesta situació, la consellera general de Concòrdia Maria Àngels Aché ha entrat una bateria de preguntes a Govern per conèixer l’abast real de l’aplicació del requisit. En concret, demana saber quantes persones han sol·licitat fins ara una primera renovació subjecta a l’acreditació del nivell A1, quantes no disposaven d’aquesta acreditació en el moment de presentar la sol·licitud i quin ha estat finalment el resultat de cadascun d’aquests processos de renovació.
Concòrdia insisteix que si la legislació estableix l’acreditació del català com a requisit per renovar determinats permisos, aquest s’ha d’aplicar de manera efectiva
Així, el grup parlamentari defensa que l’exigència progressiva del coneixement del català forma part del model d’integració lingüística establert legalment i considera que no pot quedar reduïda a una obligació que existeixi únicament sobre el paper. A més, sosté que el coneixement de la llengua és un element essencial tant per afavorir la integració de les persones nouvingudes com per preservar el català i reclama que el compliment de les obligacions legals vagi acompanyat dels recursos necessaris perquè l’aprenentatge sigui accessible.
En aquest sentit, Concòrdia insisteix que si la legislació estableix l’acreditació del català com a requisit per renovar determinats permisos, aquest s’ha d’aplicar de manera efectiva. Al mateix temps, considera necessari garantir que les persones afectades coneguin amb claredat quines obligacions han de complir i disposin dels mitjans necessaris per assolir el nivell requerit, motiu pel qual espera que les respostes de Govern permetin determinar quantes persones s’han trobat fins ara en aquesta situació.