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  • Les ballarines de l'actuació "Dones d'Aigua". | ElPeriòdic / S.G.B.
Sergi Gil Bosch
Espai Caldes

Els murals de les rentadores recuperen la memòria dels antics safareigs d’Escaldes a través de ‘fotos’ d’arxiu

Bosque reivindica «recuperar una mica de memòria històrica» amb una obra que homenatja les dones que rentaven als antics safareigs

La plaça dels Safareigs s’ha convertit aquest dimecres en un espai lúdic amb la inauguració definitiva dels nous murals dedicats a les rentadores, els quals recuperen la memòria històrica de les dones que rentaven la roba als safareigs d’aigües termals d’Escaldes i que s’han acompanyat de l’actuació ‘Dones d’Aigua‘. L’artista impulsora dels murals, Samantha Bosque, ha destacat la il·lusió d’haver pogut treballar en un espai que defineix d’«emblemàtic» i ha explicat com va ser el procés de treball al llarg dels mesos: «No hi havia res per poder tenir un referent, llavors vam haver de recórrer a fotografies d’arxiu. I a través de les fotografies d’arxiu va ser com va sortir aquest projecte, la imatge que veieu aquí», ha declarat.

«No hi havia res per poder tenir un referent, llavors vam haver de recórrer a fotografies d’arxiu. I a través de les fotografies d’arxiu va ser com va sortir aquest projecte» – Samantha Bosque

«Em va fer molta il·lusió perquè és recuperar una mica de memòria històrica amb una cosa d’Escaldes que té molta simbologia, com són els safareigs, i que malauradament es van perdre. De fet, diria que va ser cap a l’any 1987 que es va desmuntar l’últim safareig que quedava», ha assegurat Bosque, afegint que tant les imatges com les històries i experiències dels veïns que parlaven amb ella durant el procés de creació la van inspirar. Per la seva banda, la cònsol major, Rosa Gili, ha explicat que les obres s’emmarquen en el projecte de revitalització de Caldes. «És una iniciativa que permet precisament donar vida a aquesta zona. Ha canviat l’entorn a millor. Aquesta és una peça més dins de tot aquest projecte, que molt important per a la parròquia».

Així doncs, l’activitat té la voluntat de donar visibilitat als elements patrimonials vinculats a l’aigua que formen part de la identitat de la parròquia. Val a dir que la inauguració també ha comptat amb l’acció de dansa ‘Dones d’Aigua’ de Líquid Dansa, protagonitzada per diverses ballarines i concebuda com un homenatge a les dones que antigament acudien als safareigs.

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