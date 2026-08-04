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  • Un avió a l'Aeroport d'Andorra-la Seu. | SFGA
Pol Forcada Quevedo
  • Societat
Servei aeri

L’Aeroport d’Andorra-la Seu bat al juliol el rècord històric d’operacions amb un total de 1.063 moviments

Aquesta xifra representa un increment del 83% respecte al mateix període de l’any anterior, mentre que el 35% d'activitats són de serveis públics

L’Aeroport d’Andorra-la Seu ha assolit aquest juliol el rècord històric d’operacions, amb un total de 1.063 moviments, fet que representa un increment del 83% respecte al mateix període de l’any anterior. Del conjunt d’activitat, un 35% correspon a serveis públics, una xifra que «reafirma el paper estratègic de la infraestructura i la seva vocació de servei públic essencial, especialment com a base de suport per a les tasques de prevenció i extinció d’incendis forestals i altres emergències al territori» català, indiquen des de la Generalitat.

Cal recordar que l’aeroport podria sumar una nova connexió regular amb França, concretament amb París, una opció que el Govern considera prioritària abans d’abordar altres possibles destinacions com Lisboa. En aquest sentit, el secretari d’Estat de Transports, David Forné, va esmentar fa poc que s’han mantingut contactes amb diverses companyies europees amb avions compatibles amb les característiques de l’aeroport i ha assenyalat Air Nostrum com una de les operadores candidates.

A més, el mandatari va admetre que la connexió amb París presenta més dificultats tècniques que la ruta actual amb Madrid, ja que la distància és un 50% superior i cal estudiar quin tipus d’aeronau seria més adequada. Tot i això, va defensar que la capital francesa és un objectiu estratègic pel seu paper com a gran centre de connexions internacionals, mentre que Lisboa quedaria ajornada fins que es concreti el projecte amb el país gal.

Forné situa París com la prioritat de l’aeroport d’Andorra-la Seu i deixa en espera una futura ruta amb Lisboa

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