El cos de l’home desaparegut s’hauria trobat entre la vegetació al camí que puja cap a l’Aldosa, a la Massana

El cos de l’home de 47 anys desaparegut des de dissabte s’hauria trobat aquest dimecres al migdia entre la vegetació al principi del camí que puja cap a l’Aldosa, a la Massana, segons ha pogut saber aquesta casa arran d’un testimoni que es trobava a la zona en el moment de l’arribada dels efectius i dels serveis d’emergència. Concretament, s’hauria localitzat a uns 20 o 30 metres de l’inici del camí de pedra, en un punt pròxim a un edifici en obres de la zona. Val a dir, però, que des de la Policia ja s’ha informat que no es facilitaran més detalls sobre el cas per respecte a la família de l’home.
Aquest mateix testimoni, el qual transita habitualment per aquest indret, hauria passat aquest dimecres pel mateix camí abans que es produís la troballa, quan el dispositiu de recerca encara es mantenia desplegat a la zona i el grup caní dels Bombers ja estaria marxant del sector. Una vintena de minuts després, aproximadament, és quan s’hauria localitzat el cos entre la vegetació, moment en què s’haurien desplaçat fins al punt els diferents efectius i, posteriorment, també hi hauria arribat el batlle per aixecar el cos. A les proximitats també es trobaven diversos treballadors de l’obra situada al costat del camí, testimonis del succés.
Cal destacar també que el dispositiu havia mobilitzat una setantena de persones, entre efectius dels Bombers, la Policia, la Creu Roja, la Duana i els Banders, després que durant la jornada d’ahir dimarts les tasques s’haguessin centrat especialment a la zona d’Anyós. Abans de confirmar-se el desenllaç de la recerca, els Bombers havien explicat a aquesta casa que els equips continuaven avançant sobre el terreny amb l’objectiu de descartar progressivament diferents zones i sectors, mentre que les tasques es desenvolupaven combinant el grup de rescat caní dels Bombers amb els equips de persones que pentinaven a peu els diferents sectors de muntanya, amb els efectius distribuïts sobre el terreny per cobrir el màxim espai possible durant cada batuda.