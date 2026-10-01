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  • Vestit i calçat presenta la diferència més significativa respecte de fa un any. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
  • Economia
Estadística

La inflació es modera al setembre i l’IPC baixa tres dècimes fins al 4,5%, mentre que a Espanya i França torna a pujar

El vestit i el calçat condicionen l’evolució de l’indicador, mentre els preus augmenten un 1% aquest mes, per sota de l’1,3% registrat fa un any

La variació interanual estimada de l’Índex de Preus de Consum (IPC) se situa en el 4,5% al setembre, segons l’indicador avançat publicat aquest dijous pel Departament d’Estadística. La xifra representa una reducció de tres dècimes respecte de l’agost, quan la inflació es va situar en el 4,8%, sempre que la dada avançada acabi confirmant-se. L‘evolució dels preus del grup de vestit i calçat, juntament amb l’increment registrat en el grup de transport, expliquen principalment el comportament de l’indicador durant el setembre. En termes mensuals, els preus augmenten un 1% respecte de l’agost, una variació inferior a la registrada durant el mateix mes del 2025, quan l’increment mensual va arribar a l’1,3%.

Precisament, vestit i calçat presenta la diferència més significativa respecte de fa un any, amb un augment mensual dels preus del 13,5%. Tot i l’increment, aquest queda set punts per sota del registrat el setembre del 2025, quan la pujada d’aquest grup havia estat del 20,5%. La tendència registrada al Principat contrasta amb l’evolució de l’indicador avançat als dos països veïns, on la inflació augmenta respecte de l’agost. A Espanya, l’IPC avançat del setembre se situa en el 4,9%, sis dècimes per sobre del 4,3% del mes anterior, mentre que a França arriba al 3%, també amb un increment de sis dècimes respecte de l’agost. En tots dos casos, les dades corresponen encara als indicadors avançats i resten pendents de confirmació.

L’IPC s’enfila fins al 4,8% a l’agost impulsat per l’augment dels preus del transport, el vestit i el calçat

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