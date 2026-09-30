L’heliport de la Caubella ja ‘mira’ cap als eVTOL, amb una infraestructura que «té una visió per als pròxims 50 anys»

L’heliport de la Caubella encara no ha completat el trasllat de totes les operacions a les noves instal·lacions, però Govern ja es trobaria mirant més enllà de la seva posada en funcionament, situant les aeronaus elèctriques eVTOL entre les possibilitats que podria acollir la infraestructura en un futur més o menys pròxim. «No ens hem de precipitar en el sentit de voler-ho fer molt ràpid, perquè té una visió per als pròxims 50 anys. No només per a helicòpters, sinó per a tots aquests aparells elèctrics que estan sortint, els eVTOL», ha explicat en una entrevista amb aquesta casa el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, qui ha afirmat que aquesta tecnologia ja ha començat a fer els primers passos: «Seran serveis que estan preparats per fer-se a l’heliport, ja que té les dimensions per fer-ho».
Tanmateix, encara no hi ha un calendari definit sobre la taula, així com tampoc s’ha vinculat a cap operador o ruta determinada, tot i que Forné sí que situa aquest tipus d’aeronaus dins de l’evolució que podria experimentar la connectivitat aèria del Principat: «El futur passarà per aquest tipus d’aeronaus, que faran més senzilles les connexions internacionals de curta durada», ha assenyalat, alhora que ha remarcat que Govern, ara per ara, es trobaria centrant els esforços en completar la posada en funcionament de la infraestructura. «Es va inaugurar pendent encara de fer alguns acabats, però es volia fer abans de l’estiu per aprofitar aquella època», ha afegit Forné, indicant que l’operador ja disposa del permís de Govern per operar i únicament restarien alguns tràmits relacionats amb Comerç, els quals el mateix secretari d’Estat defineix com a «tràmits menors».
«El nostre compromís era que a final d’estiu, principi de tardor, es poguessin traslladar i així ens ho han fet saber, que no hi ha cap problema. Una infraestructura que fa molts anys que esperem, ara no ve d’un mes. L’important és que ho facin de manera pausada, com es mereix un projecte d’aquest tipus, que comencin amb un tipus d’operatives i que, a poc a poc, es traslladin al 100%», ha manifestat Forné. En aquesta línia, una de les qüestions que continua sobre la taula és la possibilitat d’ampliar les connexions internacionals, tot i que ha remarcat que «aquest heliport no es va fer per fer connexions regulars, sinó que es va fer per tenir un heliport amb terreny públic». Així, ha recordat que fins ara es depenia d’una instal·lació privada que «l’endemà poden tancar-la», sumant-li el fet de voler disposar d’un hangar per als helicòpters del propi Govern.
Precisament, en ser qüestionat pels vols internacionals, Forné ha indicat que aquests continuen condicionats pels controls fronterers i duaners que requereix la situació d’Andorra respecte dels països veïns. «Sí que es poden fer vols internacionals i es podran fer des de l’heliport nacional, però han de tenir com un control previ abans de la seva destinació», tot recordant que aquestes limitacions ja existien i vinculant la resolució a les converses que Govern manté actualment amb Espanya i França en matèria de fronteres i duanes. Unes converses que encara continuen obertes amb les autoritats competents: «De moment no hi ha cap problema en aquest sentit. Són aspectes que no són senzills i que costen molt, però crec que ens en sortirem», ha afirmat Forné, defensant, un cop més, que «si no tinguéssim l’heliport construït, no podríem anar a negociar res».