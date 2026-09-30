Un model que no pot viure de pròrrogues

La continuïtat de les rebaixes dels carburants és una bona notícia per als consumidors i per a la competitivitat del país, especialment en un context en què mantenir un diferencial favorable respecte dels territoris veïns continua sent important. Els descomptes de fins a 15 cèntims en el gasoil i 20 en la gasolina durant l’octubre ofereixen una resposta immediata i permeten alleugerir una despesa que afecta directament moltes llars i empreses. Ara bé, la successió de pròrrogues i modificacions legislatives també convida a plantejar-se si aquest mecanisme pot continuar funcionant d’aprovació en aprovació. Govern defensa, amb raó, que disposar de flexibilitat permet adaptar les rebaixes a l’evolució del mercat i als marges existents, però aquesta flexibilitat no hauria d’impedir avançar cap a un sistema més estable i previsible, capaç d’establir criteris clars sobre quan i com intervenir. Les mesures temporals són útils davant situacions conjunturals; quan es repeteixen, però, potser arriba el moment de revisar-ne l’arquitectura.