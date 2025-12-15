Pallarés aposta per l’acompanyament amb els plans d’igualtat davant l’absència d’un règim sancionador propi

“Animar les empreses, sisplau, a que puguin accelerar aquest procés”. Amb aquesta petició clara, la presidenta de l’Institut Andorrà de les Dones (IAD), Judith Pallarés, ha instat aquest dilluns les empreses obligades per llei a presentar els seus plans d’igualtat a fer-ho al més aviat possible i a registrar-los davant del Govern. Ho ha fet durant la seva compareixença a la Comissió d’Afers Socials del Consell General, on ha alertat que, tot i que la normativa és vigent des del 2022, només una part de les empreses han complert amb aquesta obligació.
Pallarés ha remarcat que el seguiment dels plans d’igualtat recau en la Secretaria d’Estat d’Igualtat, que necessita recursos per poder verificar-los i, si escau, activar els mecanismes sancionadors previstos per la llei. “La Secretària d’Estat també requereix de recursos per poder fer aquest seguiment”, ha afirmat, tot explicant que cal comprovar tant que els plans s’hagin lliurat com que siguin coherents amb la normativa vigent. En aquest sentit, ha explicat que de les 167 empreses obligades a disposar d’un pla d’igualtat, les dades recollides fins ara són encara parcials, fet que dificulta identificar amb precisió on es produeix la desigualtat salarial.
La presidenta de l’IAD ha assenyalat que moltes empreses ja han rebut notificacions recordant aquesta obligació i ha demanat que accelerin el procés, ha dit, tot i admetre que la definició del calendari i de l’actuació sancionadora correspon exclusivament al Govern. «Ho ha de definir la pròpia llei i la Secretària d’Estat intentarà actuar amb coherència», ha afegit.
Tot i això, Pallarés ha defensat que el desplegament de la nova normativa necessita temps perquè s’assenti. “Necessitem que tota aquesta nova normativa s’assenti”, ha afirmat, tot apel·lant a l’esforç de les empreses per donar compliment als requisits legals. En aquest procés, ha volgut deixar clar que l’IAD es posa a disposició del teixit empresarial. “Nosaltres estem a disposició de les empreses que necessitin acompanyament o ajuda”, ha assegurat.
L’IAD aposta prioritàriament per una via d’acompanyament i d’incentius, sense renunciar al règim sancionador quan calgui. “Volem anar més per una via d’incentivar i d’acompanyar”, ha explicat Pallarés, tot recordant que ja s’ha fet un primer advertiment. En cas contrari, ha advertit que l’Administració haurà d’actuar. “Una acció sancionadora és necessària quan això no es pren en consideració”, ha remarcat.
Pallarés també ha volgut destacar els avantatges que comporta per a les empreses disposar d’un pla d’igualtat. “Amb un pla d’igualtat intern el que tindran són millors relacions laborals, relacions laborals saludables”, ha afirmat, tot subratllant que això repercuteix positivament en l’organització i la coordinació interna.
Pel que fa a la gestió de les dades, la presidenta de l’IAD ha aclarit que l’Institut no rep directament la informació dels plans d’igualtat. “Els que rebran la informació de les empreses no som nosaltres”, ha puntualitzat, explicant que és el Govern qui centralitza aquest registre per motius de competència i de protecció de dades.
Bretxa salarial i eixos d’actuació
Durant la compareixença, Pallarés també ha repassat altres línies de treball de l’IAD, com les accions vinculades al Pla d’Igualtat amb entitats i administracions comunals, la col·laboració amb el Carnet Jove i la necessitat de conscienciar els joves sobre la igualtat. Així mateix, ha destacat el paper clau de l’educació per canviar percepcions errònies sobre la pèrdua de drets dels homes i l’empoderament de les dones.
Un dels blocs centrals exposats per l’IAD és el de la bretxa salarial, que se situa actualment en un 22,50%. Segons s’ha explicat, una part d’aquesta diferència es deu a la major dedicació de les dones al treball a temps parcial.
Pallarés ha indicat que el principal punt de xoc es troba en la recaptació de dades, una tasca en què ja treballen Estadística i la CASS. Ha recordat que l’obligatorietat és relativament recent, amb només dos anys de recorregut. Tot i això, ha defensat mesures com el permís igualitari i la corresponsabilitat, que podrien generar guanys econòmics estimats en uns sis milions de dòlars anuals si les dones treballessin en les mateixes condicions que els homes. Actualment, les dones assumeixen el 44,5% de les tasques de la llar, davant del 19,5% dels homes.