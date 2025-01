30 empreses grans sense pla d’igualtat i només el 50% amb indicadors de bretxa salarial

Al voltant de trenta empreses no han presentat els plans d’igualtat que exigeix la normativa del Govern per a les empreses amb més de 50 treballadors. A més, un 50% de les empreses del país, independentment de la seva dimensió, no han entregat els indicadors salarials sobre la bretxa entre homes i dones. Així ho ha confirmat aquest dimecres el portaveu del Govern, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

Segons Casal, una vegada es rebi tota la documentació pendent, l’administració analitzarà cas per cas i investigarà les raons per les quals les empreses no han complert amb l’obligació legal. Quan finalitzi aquest procés, s’iniciaran els procediments sancionadors pertinents per als negocis que hagin incomplert. Les multes podrien arribar a superar els 3.000 euros en el cas dels plans d’igualtat.

D’entre les empreses amb més de 50 treballadors, 77 de les 100 obligades han presentat els plans d’igualtat dins el termini fixat, que finalitzava el 31 de desembre de 2024. L’administració ja està analitzant els documents entregats i també farà les comprovacions necessàries per a aquelles empreses que no han presentat els seus plans. En alguns casos, s’ha detectat que empreses registrades amb més de 50 treballadors a la CASS no compleixen realment aquest requisit perquè els seus empleats no treballen a jornada completa o tenen contractes puntuals. “Si les empreses estan per sobre dels 50 treballadors i no han presentat els plans, s’iniciarà el procediment escaient per verificar si s’ha incomplert la normativa i, si cal, s’aplicarà el règim sancionador”, ha declarat Casal.

Pel que fa als indicadors de bretxa salarial, només 2.500 empreses de les 5.000 registrades al país han entregat la documentació requerida, és a dir, el 50%. Encara no es disposa de dades concloents sobre la diferència salarial entre homes i dones, ja que els informes es van presentar fa només una setmana. La normativa estableix que aquestes dades també s’hauran de tornar a presentar al març de 2025. Casal ha insistit en la importància de complir amb aquest requeriment per permetre al Govern implementar polítiques públiques que ajudin a eradicar la discriminació de gènere en l’àmbit laboral.

Malgrat l’alt nombre d’empreses que no han presentat la documentació obligatòria, el Govern no ha volgut entrar a valorar aquesta situació. Casal ha assegurat que l’Executiu ha proporcionat totes les eines necessàries per facilitar el compliment de la normativa. “Hem elaborat una guia per resoldre dubtes, hem habilitat un correu electrònic per a consultes i hem ampliat el termini per a la presentació dels indicadors de bretxa salarial, oferint mig any més de marge”, ha explicat el portaveu. A més, ha remarcat que “el Govern ha actuat amb diligència i transparència, posant tots aquests mecanismes a disposició de les empreses”.