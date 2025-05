Impuls ciutadà a Ordino

Ordino rep una desena de propostes per revitalitzar Riberamunt dins el quart pressupost participatiu

Aquesta iniciativa s’emmarca dins el quart pressupost participatiu de la parròquia, i compta amb una dotació de 50.000 euros

El Comú d’Ordino ha tancat aquest divendres, 23 de maig, el termini per presentar iniciatives en el marc del procés participatiu per promoure la dinamització dels nuclis de Riberamunt. En total, s’han registrat una desena de propostes, que giren entorn de quatre grans àmbits: l’esport, la infància, el transport i el benestar dels animals de companyia. Tot i que la convocatòria estava prevista inicialment fins al 16 de maig, el termini es va prorrogar una setmana per afavorir una major implicació ciutadana. Aquesta iniciativa s’emmarca dins el quart pressupost participatiu de la parròquia, el segon impulsat durant el mandat actual, i compta amb una dotació de 50.000 euros.

L’objectiu principal d’aquesta convocatòria és posar en valor el patrimoni natural, cultural i paisatgístic dels pobles de la vall de Riberamunt, alhora que es promou la implicació activa dels veïns, les entitats i el teixit comercial. La participació estava oberta a tots els residents majors de setze anys. Amb la fase de recollida de propostes finalitzada, s’inicia ara un període de valoració tècnica i política per part del comú. Les iniciatives seran analitzades tenint en compte criteris com la viabilitat, l’impacte al territori, el caràcter innovador i la sostenibilitat. Les quatre propostes amb millor puntuació podran ser presentades públicament pels seus impulsors si així ho desitgen, i posteriorment s’obrirà una votació popular perquè la ciutadania esculli la guanyadora.

El projecte seleccionat serà implementat al llarg del 2025. Pel que fa a les altres iniciatives finalistes, el comú no descarta valorar-ne l’execució en el marc de futurs pressupostos. Amb aquest procés, la corporació ordinenca reafirma la seva aposta per la participació ciutadana i pel desenvolupament sostenible de la parròquia, alineant-se amb els valors que van portar Ordino a ser reconeguda com a Reserva de la Biosfera l’any 2020.