  • L’estació de tractament i filtració d’aigua potable (ETAP) de la Comella. | Comú d'Andorra la Vella
Concurs nacional

El Comú d’Andorra la Vella destinarà 300.000 euros a renovar l’estació de tractament d’aigua de la Comella

El projecte preveu actuacions per millorar el sistema de filtració i el control de la qualitat de l'aigua, especialment en episodis de pluges intenses

El Comú d’Andorra la Vella ha convocat un concurs nacional per adjudicar les obres de renovació de l’estació de tractament i filtració d’aigua potable (ETAP) de la Comella. La intervenció, han esmentat, permetrà modernitzar una infraestructura clau per al subministrament de la parròquia i reforçar la qualitat i la seguretat del servei. Així mateix, apunten que el concurs nacional per aquest projecte, amb una inversió prevista de 300.000 euros, sortirà publicat en l’edició del BOPA d’aquest dimecres.

El projecte preveu actuacions destinades a millorar el sistema de filtració i el control de la qualitat de l’aigua, especialment en episodis de pluges intenses o augment de la terbolesa. També es renovaran equips i sistemes de control per optimitzar el funcionament de la instal·lació i garantir-ne la fiabilitat a llarg termini.

Les obres es desenvoluparan en diferents fases entre els anys 2026 i 2027. Durant la primera etapa s’actuarà principalment a la sala de filtració, mentre que posteriorment es duran a terme millores a la captació d’aigua de la Comella. El projecte inclou també la instal·lació de nous sistemes automàtics de control i la modernització dels equips elèctrics i de supervisió.

